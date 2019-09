Vu de France, le premier match de Neymar sous les couleurs du Paris Saint-Germain est particulièrement attendu. Ce devrait être pour le week-end prochain, à l'occasion d'un déplacement sur les terres du Racing Club de Strasbourg pour le compte de la 5e journée de Ligue 1. En Alsace, l'intéressé n'est pas forcément apprécié, puisque Thierry Laurey et ses joueurs lui reprochent notamment d'en faire des tonnes balle au pied, d'en rajouter lorsqu'il est victime d'une faute, et de parfois manquer d'humilité eu égard à ses grandes qualités techniques. Le numéro 10 ne devra pas s'attendre à être préservé pour son grand retour sous les couleurs franciliennes, après l'épisode de son transfert avorté au FC Barcelone.

Au moins a-t-il pu se préparer au mieux dans la nuit de vendredi à samedi (heure française), sur le sol américain. A Miami, le Brésil affrontait en effet la Colombie en match amical, même si les confrontations entre ces deux formations sont rarement de tout repos depuis quelques années. La rivalité entre ces deux nations a notamment été exacerbée par l'épisode de la Coupe du monde 2014, lorsque Juan Camilo Zuniga avait blessé Neymar à une vertèbre, les Cafeteros reprochant là-encore une attitude irrespectueuse du talent brésilien vis à vis de ses adversaires. Et ça n'a pas manqué, les débats ont parfois été houleux entre les protagonistes d'une rencontre qui s'est achevée sur un score de parité (2-2).

Le récents vainqueurs de la Copa America, avec notamment Thiago Silva et Marquinhos titulaires en charnière, ont d'abord mené au score, avant de se retrouver menés. Pas épargné par ses gardes du corps, Neymar a lui pleinement répondu aux attentes suscitées par son retour. C'est lui qui frappe le corner permettant au Brésil de débloquer la situation (1-1, 19e) grâce à une tête du Merengue Casemiro, avant de voir Luis Muriel marquer coup sur coup à l'avantage de la Colombie (25e et 34e). Les hommes de Carlos Queiroz n'ont néanmoins pas réussi à préserver cet avantage, la faute notamment à l'ancien prodige du Santos FC, à la conclusion d'un centre parfait de son ex-coéquipier au PSG, Daniel Alves (58e). Plus rien ne sera marqué jusqu'au coup de sifflet final, alors que le revenant a lui disputé l'intégralité de la rencontre.