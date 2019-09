Neymar, place au terrain

C’est un été pour le moins agité qu’a vécu Neymar. Touché au pied en janvier dernier, le joueur du PSG était parvenu à revenir à temps pour disputer la Copa America, chez lui au Brésil. Mais, en pleine préparation avec sa sélection, l’attaquant de 27 ans a d’abord été éclaboussé par une affaire extrasportive. Une plainte pour viol que la police brésilienne classera sans suite quelques semaines plus tard.

Nouveau coup du sort le 5 juin, Neymar sort en larmes du terrain lors du match amical face au Qatar. Blessé à la cheville, il est contraint de déclarer forfait pour la Copa America et assistera depuis les tribunes au sacre de la Seleçao.

vidéo : neymar se blesse face au qatar

C’est alors que le mercato commence. Le début d’un interminable feuilleton. Entre rumeurs et intox, son possible départ du PSG a agité les médias tout l'été. Des négociations entre les dirigeants parisiens et barcelonais ont bien eu lieu mais aucun accord n’a été trouvé. Statu quo donc pour Neymar qui espérait peut-être une autre issue.

Après trois mois tumultueux, le football reprend (enfin) ses droits. Alors qu’il n’a pas encore disputé le moindre match avec le PSG cette saison, le numéro 10 a été appelé avec le Brésil. « Neymar est indispensable » a justifié le sélectionneur Tite en conférence de presse. Plusieurs interrogations entourent cependant son retour. A commencer par sa condition physique, lui qui a repris l’entrainement collectif mi-août avec le club de la capitale. Reste à voir aussi si l'attaquant a été affecté par ce remue-ménage. Selon l’émission espagnole El Chiringuito, l'ancien blaugrana était « inconsolable » lorsqu’il a appris l’impossibilité d’un retour au Barça. Interrogé en conférence de presse, son compatriote Ederson a lui affirmé que Neymar « a l’air heureux ».

ederson : "neymar a l'air heureux"

Loin de l’agitation européenne, Neymar va retrouver le terrain à Miami à l’occasion du match amical contre la Colombie (dans la nuit de vendredi à samedi, sur beIN SPORTS 1). Selon les indiscrétions des médias brésiliens, l’ancien capitaine auriverde devrait débuter d’entrée. Tite songerait même à aligner Neymar en 10, avec le trio Coutinho, Richarlison, Firmino. L’occasion de retrouver du rythme et pourquoi pas le chemin des filets, lui qui n’a plus marqué en sélection depuis novembre 2018 (contre l’Uruguay). Une reprise sans trop de pression avant un retour au Parc des Princes, le 14 septembre prochain face à Strasbourg, qui pourrait être plus tendu…