Coupe du monde des clubs : Palmeiras se hisse en finale du tournoi

ESTAMOS NA FINAL! 💪

Com gols de Raphael Veiga e Dudu, vencemos o Al Ahly (EGY) e estamos na decisão do Mundial de Clubes! VAMOS JUNTOS PELO BI! 👊#AvantiPalestra #PALxAHL#JuntosPeloBi pic.twitter.com/7xaIskWW6E

— Palmeiras 🏆🏆🏆 (@Palmeiras) February 8, 2022

Sur le toit de l'Amérique du Sud depuis deux ans, Palmeiras rêve de celui du monde

. Ce mardi, à l'occasion de la demi-finale de la compétition, le club brésilien a pris le meilleur sur Al-Ahly (2-0) afin de se hisser en finale du tournoi qui se déroule aux Emirats Arabes Unis. Vainqueur d'une deuxième Copa Libertadores consécutive en novembre dernier face à Flamengo, le club brésilien a attendu avant d'ouvrir le score par l’intermédiaire de Cavalcante Veiga (39ème). Devant au score à la pause, Palmeiras a réalisé le break 10 minutes après le retour des vestiaires, grâce à un tir superbe de Dudu (49ème).Troisième lors de la précédente édition, Al-Ahly a cru revenir au score à la 71ème minute après une faute de main de Weverton, qui a relâché un ballon devant Mohamed Sherif, mais le but a finalement été refusé pour un hors-jeu après intervention du VAR. Logiquement, Clément Turpin a donc annulé ce but. Quelques minutes plus tard, l'arbitre tricolore a dû expulser en deux temps Ayman Ashraf, auteur d'un tacle par derrière et plus qu'appuyé sur un adversaire. Ainsi, Al-Ahly a dû évoluer en infériorité numérique. Le double tenant du titre de la Ligue des Champions africaine n'a pas pu se montrer en mesure de remonter son handicap de deux buts lors des derniers instants du match.. Les Brésiliens affronteront le vainqueur de la seconde demi-finale qui opposera Chelsea à Al Hilal, mercredi (17h30).