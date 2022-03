Malgré le recours déposé par la Fédération russe de football, la FIFA a maintenu le cap qu'elle s'était fixée en confirmant l'exclusion de la Russie de la prochaine Coupe du monde. En lice pour disputer les barrages face à cet adversaire désormais absent, la Pologne s'est vue propulsée en finale des barrages sans qu'un nouvel adversaire ne lui soit proposé. Un état de fait que la Suède, adversaire potentiel des Polonais en cas de succès face à la République Tchèque, dénonce.



Comme le relaye L’Équipe, c'est d'abord la Fédération suédoise de football qui s'est offusquée de la décision de la FIFA, par la voix de son président, Hakan Sjöstrand : "La chose la plus raisonnable et juste sportivement aurait été qu'un nouvel adversaire soit proposé à la Pologne en demi-finale. [...] Le principe de jouer dans les mêmes conditions, c'est-à-dire de disputer et gagner deux matchs de compétition pour atteindre la phase finale de la Coupe du monde devrait s'appliquer."

Décision "insensée"

Même son de cloche du côté de l'entraîneur suédois, Janne Andersson qui a évoqué une décision "totalement insensée d'une point de vue sportif". Pour autant, ce dernier préfère se reconcentrer exclusivement sur la confrontation à venir face à la République Tchèque (le 24 mars, à 20h45). "Nous voulons participer à la Coupe du monde et nous ferons le nécessaire pour y parvenir", a-t-il assuré.