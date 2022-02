Maroc : Boufal blanchi pour les barrages

Le Maroc a su plaider sa cause. Les Lions de l'Atlas pourront aligner Sofiane Boufal et Soufiane Chakla, d'abord suspendus à la suite de la bagarre qui avait éclaté à l'occasion du quart de finale de la CAN entre leur équipe et l'Egypte, le 30 janvier dernier à Yaoundé. "La commission d’appel de la Confédération africaine de football (CAF) a décidé d’annuler la sanction de suspendre les deux internationaux marocains Soufiane Boufal et Soufiane Chakla. La levée de cette sanction fait suite à la demande en appel déposée par la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) au sujet de cette suspension infligée aux deux joueurs à l’issue des événements ayant émaillé le match Maroc-Egypte comptant pour les quarts de finale de la CAN Cameroun 2021", indique la Fédération marocaine de football (FRMF) dans un communiqué officiel.



Le milieu de terrain offensif d'Angers, cadre de l'équipe, et le défenseur de Louvain, homme de complément, postulent de nouveau à une place dans le groupe de Vahid Halilhodzic pour les barrages du Mondial 2022, les 25 et 29 mars prochains face à la RD Congo.