On ne compte plus les blessures musculaires cet automne chez les footballeurs. Leandro Paredes en a subi les conséquences. Le milieu de terrain de la Juventus souffre d'une "lésion de bas grade de l'ischio-jambier de la cuisse gauche", a indiqué le club de Serie A samedi après-midi.



L'ancien joueur du Paris Saint-Germain s'est blessé un peu plus tôt dans la journée lors d'une séance d'entraînement. Un rétablissement complet est attendu dans 15 jours environ, poursuit le communiqué turinois.



Si tout va bien, le joueur argentin sera remis vers le 10 novembre. Sera-ce suffisant pour être au top physiquement et intégrer le groupe albicéleste pour la Coupe du monde (20 novembre - 18 décembre) ? On peut en douter.