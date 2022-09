Deux joueurs de PL appelés, pas Abdul Samed

. L'emblématique attaquant de l'Athletic Bilbao fait partie de la liste desen vue des deux rencontres amicales de préparation des Black Stars face au Brésil et au Nicaragua, lors de la fenêtre internationale de ce mois de septembre. Celui qui s'est longtemps considéré davantage basque que ghanéen avait donné son feu vert au pays de ses ancêtres cet été.C'est aussi le cas du(Brighton) et des(Southampton) et(Karlsruhe). Privés de la Coupe Kirin en juin dernier, le gardien de but Richard Ofori, le défenseur central Joseph Aidoo et l'ailier Antoine Semenyo font eux leur retour., le milieu défensif passé avec succès cet été de Clermont à Lens.Le Ghana doit affronter le Brésil le 23 septembre au Stade Océane du Havre, avant de se mesurer au Nicaragua, le 27 à Lorca, en Espagne. Au Mondial, les Black Stars évolueront dans le groupe H, face au Portugal, à la Corée du Sud et à l'Uruguay.