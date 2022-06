Groupe A (Qatar, Équateur, Sénégal, Pays-Bas)

"Je crois que le Sénégal est une très bonne équipe actuellement en Afrique. Elle vient d'être sacrée championne d'Afrique, elle peut faire bonne figure. Mais il faut rester concentré, ne pas sous-estimer des équipes comme l'Équateur et le Qatar. Les Pays-Bas sont favoris de ce groupe mais le Sénégal a un bon coup à jouer."



Groupe D (France, Australie, Danemark, Tunisie)

"En ce qui concerne la Tunisie, ils sont dans la poule de la France et du Danemark. C’est quand même du costaud. Ce ne sera pas évident et ce sera assez difficile pour les Tunisiens."

"Très difficile" pour le Cameroun

Groupe F (Belgique, Canada, Maroc, Croatie)

"Le Maroc a un bon coup à jouer, je pense, même si la Croatie est une grosse équipe, une grosse machine. Tout peut se passer dans ce groupe."



Groupe G (Brésil, Suisse, Serbie, Cameroun)

"Je crois que les Camerounais sont un peu plus ou moins mal barrés parce qu’ils ont un groupe costaud. Ce sera très très difficile."



Groupe H (Portugal, Ghana, Uruguay, Corée du Sud)

"Je pense que ce sera quand même assez difficile aussi parce que les Uruguayens sont des habitués, les Portugais aussi. Je crois que le Ghana peut quand même peut-être faire bonne figure, voire créer la surprise. On ne sait jamais…"