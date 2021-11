CM 2022 : Les Bleus qualifiés avec la manière !

Champions du monde en titre, les Bleus espéraient valider ce soir la quatorzième participation de leur histoire à un tournoi majeur, eux qui n’en avaient plus manqué un depuis le Mondial 1994 aux États-Unis. face à eux, une bien faible et indigente équipe du Kazakhstan. Dans un Parc des Princes acquis à leur cause, les Bleus ont livré un véritable récital. Dès la 6e minute, Mbappé ouvrait le score suite à un centre en retrait signé Theo Hernandez. et le ton était donné. Une offrande de Coman permettait au même Mbappé de doubler le score 6 minutes plus tard. Mbappé s’offrait ensuite un triplé sur un joli centre enroulé signé de nouveau du magicien Coman et le Kazakhstan sombrait déjà 3-0 au repos.



La seconde période verra les visiteurs laminés de nouveau et cette fois, c’est Karim Benzema qui allait briller. Le buteur du Real Madrid, qui convoite le Ballon d’Or cette année, allait d’ailleurs soigner ses stats avec un doublé. Sa première réalisation intervenait à la 55e minute. Un centre coupé au premier poteau du pointu qui envoyait le Kazakhstan au fond du trou. Son second se produisait 4 minutes plus tard sur un service très altruiste d’un Kylian Mbappé qui a tout réussi ce soir. La correction sera au final très sévère et l’addition, corsée. Le score final sera de 8-0, avec notamment des buts de Rabiot et Griezmann. La France se qualifie pour le prochain Mondial avec la manière, face à un adversaire très faible.