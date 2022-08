Deux équipes asiatiques pour le Cameroun. Dans sa préparation pour le Qatar, la Fécafoot a trouvé un accord pour deux matchs amicaux le mois prochain. Rassemblé au pays des matins calmes, le Cameroun affrontera l'Ouzbékistan au Goyang Stadium le 23 septembre avant défier la Corée du Sud le 27 au stade international de Séoul.



Ces matchs serviront de préparation au Cameroun qui figure dans le groupe du Brésil, de la Serbie et de la Suisse à la Coupe du monde. Initialement, l'Afrique devait disputer les troisième et quatrième journées des éliminatoires de la CAN 2023 en septembre. Mais la CAF a reporté les matchs afin de permettre aux cinq équipes qualifiées pour la Coupe du monde d'affûter leurs armes.