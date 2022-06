Bleus - Benzema : "Soulever la Coupe du Monde, ce serait l’apothéose"

"Un rêve qui deviendrait réalité"

"Je mets en application ce que j'ai en tête"

44 buts en 46 matchs, meilleur buteur de la Liga (27 réalisations) et de la Ligue des Champions (15 buts) avec les deux trophées en poche. Cette saison a été la plus accomplie dans la carrière de Karim Benzema. Également vainqueur de la Ligue des nations avec les Bleus en octobre dernier, il a reconnu avoir "encore plein de choses en tête", dans un entretien accordé à Onze Mondial, alors qu'il a été sacré Onze d'Or 2022 (meilleur joueur de la saison) par les lecteurs du magazine. Et parmi le "plein de choses", figure un éventuel sacre dans la compétition la plus prestigieuse : la Coupe du Monde. Avant le tournoi, qui se déroulera au Qatar du 21 novembre au 18 décembre 2022, l'attaquant a confié son ambition."Je veux empiler les titres, gagner encore une ou plusieurs Ligue des Champions (déjà 5 au palmarès, ndlr). Et avec ma sélection, je veux évidemment gagner la Coupe du Monde. Des rêves, je n’ai que ça.Donc bien sûr que je vise ce titre, c’est le plus haut niveau possible pour une sélection nationale. On va tout faire pour y parvenir", a-t-il prévenu. Lors de la compétition, la sélection entraînée par Didier Deschamps figurera pour rappel dans le groupe D en compagnie du Danemark, de la Tunisie, et soit du Pérou soit de l'Australie soit des Émirats arabes unis.Amené à aborder son style de jeu, il s'est montré très précis., a-t-il analysé, avant de préciser qu'il tentait d'anticiper, à sa manière, différents paramètres, dont son opposant direct. "En fait, je ne rentre pas dans la tête de mon adversaire. Je n’essaie même pas d’entrer dans sa tête ou de savoir ce qu’il pense. Moi, je sais ce que je dois faire et je fais ce que je dois faire. Je mets en application ce que j’ai en tête". Cette saison, la réussite a pour le moins été au rendez-vous...