D'une redoutable efficacité, la Tunisie a disposé du Japon (3-0) et remporté la Kirin Cup, tournoi amical international organisé à Osaka, sur les terres des Samurai Blue. Globalement dominés, les Aigles de Carthage ont su faire preuve d'un opportunisme sans faille, en concrétisant leurs trois actions les plus dangereuses en seconde période. D'abord sur un penalty obtenu par Khenissi et transformé par Ben Romdhane (55e), ensuite par Ferjani Sassi, servi par Msakni sur un ballon cafouillé par la défense nippone (76e), enfin sur une puissante frappe des 20 mètres signée Jebali (90e+2). Les futurs adversaires des Bleus au Mondial terminent le mois de juin invaincus et voient leur staff technique, conduit par Jalel Kadri, en ressortir renforcé.

Le Ghana termine troisième

Sèchement battu par le Japon (4-1) en demi-finale, le Ghana a terminé sur une meilleure note en décrochant la troisième place au détriment du Chili. Alors que les deux équipes n'avaient pu se départager au terme du temps réglementaire (0-0), la série des tirs au but a vu les Black Stars réussir un sans-faute pour l'emporter sans discussion (3-1). La séance aura permis à Abdul Manaf Nurudeen (photo) de s'illustrer. Auteur de deux parades, le jeune portier d'Eupen (L1 belge) est le grand vainqueur de la journée dans l'optique de la liste pour le prochain Mondial.