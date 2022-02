Faire le plein avant de retrouver la Lituanie



Si l'essentiel est acquis, pour le reste, on repassera.A Matosinhos, à proximité de Porto, les joueurs de Vincent Collet ont notamment accumulé les pertes de balle (27 au total) face à des locaux qui ont montré un meilleur visage devant leur public. D'ailleurs, à la pause, les coéquipiers de Rafael Lisboa (14 points) étaient devant d'un rien au tableau d'affichage (39-38), mais les Bleus ont réagi au retour des vestiaires. Grâce à un bon troisième quart-temps remporté 15-8, ces derniers ont fait la différence pour prendre la tête dans cette rencontre et ne l'ont ensuite pas lâchée., grâce à dix nouvelles bonnes minutes (20-13).Ainsi,, qui aura lieu en Indonésie, au Japon et aux Philippines. En effet, Mathias Lessort (10 points et 6 rebonds) et les siens continuent leur sans-faute dans ce groupe E, avec quatre victoires en autant de rencontres. Ils ont désormais rendez-vous en juillet pour les prochaines rencontres, au Monténégro (le 1er) et contre la Hongrie (le 4) pour finir le travail.Pour le reste, la Bosnie Herzégovine, la Bulgarie et la République tchèque se disputent les deux derniers tickets dans ces éliminatoires et pourraient être les autres adversaires des Français à ce moment-là.Mbaye (16 points), Francisco (15), Lessort (10), Labeyrie (8), Jaiteh (6), Cordinier (5), Julien (5), Lang (2) et Toupane (2)Monténégro -: 84-88Portugal -: 56-69Monténégro 6Hongrie 6Portugal 4