WRC - Grèce : Neuville emmène un triplé Hyundai

🚨 Lappi’s podium hopes come to an abrupt end! 🚨

After a phenomenal push from the Finnish driver, what appeared to be a fuel-related issue has put him well and truly out of contention! 😱🇬🇷#WRC | #WRCLive | #AcropolisRally | #WRCWatchNow



— WRC - FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) September 10, 2022

Loubet tient bon sa cinquième place

RALLYE - WRC / GRECE

Classement à l’issue de l’ES13 (sur 16) - Samedi 10 septembre 2022

Vainqueurs de spéciales

Hyundai prend le pouvoir sur le rallye de Grèce. Alors que Thierry Neuville a mis à profit la boucle matinale pour s’installer aux commandes du classement général, tirant parti de l’abandon de Sébastien Loeb et de la crevaison de Pierre-Louis Loubet, les pilotes du constructeurs sud-coréen trustent désormais les trois premières places à trois spéciales de la fin de l’épreuve. Meilleur temps de l’ES11, le Belge devance désormais Ott Tänak de 37 secondes. L’Estonien s’est installé à la deuxième place au terme de la 12eme spéciale, qui a vu Esapekka Lappi s’arrêter en bord de route pendant quasiment trois minutes en raison d’un souci technique sur sa Toyota au niveau du système d’alimentation en carburant. Les soucis du Finlandais font également les affaires de Dani Sordo. L’Espagnol, aligné à temps partiel au volant de l’i20 N Rally1, s’est installé à la troisième place du général avec un retard de quasiment 53 secondes sur Thierry Neuville.Néanmoins, la position de Dani Sordo sera menacée ce dimanche à l’occasion des trois dernières spéciales du rallye. En effet, Elfyn Evans a réduit de moitié son retard sur le pilote Hyundai lors de l’ultime secteur chronométré disputé ce samedi. Avec un débours limité à sept secondes, le Gallois va tout donner pour essayer de sauver un week-end compliqué pour le constructeur japonais. Leader du championnat et en position de conclure ce week-end, Kalle Rovanperä ne pourra prétendre qu’aux points de la Power Stage, étant 19eme à plus de seize minutes à la suite des nombreux malheurs qui ont émaillé sa course. Pierre-Louis Loubet, quant à lui, peut encore espérer un très bon résultat. Délogé du podium sur crevaison dans la matinée, le Français a su se maintenir à la cinquième place et pourra gérer ce dimanche. En effet, le pilote Ford M-Sport a près de deux minutes de retard sur Elfyn Evans et plus d’une minute d’avance su Craig Breen.Ott Tänak - Martin Järveoja (EST-EST/Hyundai) à 27’’9Dani Sordo - Candido Carrera (ESP-ESP/Hyundai) à à 52’’9Elfyn Evans - Scott Martin (GBR-GBR/Toyota) à 1’00’’0Pierre-Louis Loubet - Vincent Landais (FRA-FRA/Ford M-Sport) à 2’40’’1Neuville : 4 (ES1, ES9, ES10, S11)Loeb : 4 (ES2, ES3, ES4, ES7)Loubet : 2 (S5, ES6)Tänak : 2 (ES8, ES13)Sordo : 1 (ES12)