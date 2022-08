WRC - Finlande : Tänak a vu son avance se réduire face à Lappi

The opening morning of Rally Finland got off to a quick start but wasn't without drama... 👀#WRC | #WRCLive | #RallyFinland pic.twitter.com/2bIzP0me54

Rovanperä s’amuse malgré tout

Classement après l’ES10 (sur 22) - Vendredi 5 août 2022

Vainqueurs de spéciales

Ott Tänak ne peut pas être serein. S’il a réalisé un beau début de journée sur les routes du rallye de Finlande, l’Estonien n’a pas de marge vis-à-vis de son principal poursuivant Esapekka Lappi. Sur ses terres, le Finlandais s’est offert le meilleur temps lors de trois des cinq spéciales ayant animé la boucle de l’après-midi ce vendredi. S’il a su reprendre deux secondes lors de l’ES7, Ott Tänak a lâché un peu plus de quatre secondes sur les trois secteurs chronométrés qui ont suivi. Le résultat est un écart s’établissant à 3’’8 entre l’Estonien et le Finlandais à l’issue de cette journée de vendredi. « Oui, ça a été une belle journée, a confié Esapekka Lappi à l’arrivée de la 10eme spéciale. La voiture a été incroyable et mon pilotage a également été vraiment bon. On a amélioré un peu notre vitesse durant l’après-midi et ça annonce un beau combat pour demain (samedi). » Derrière ce duo de tête, l’écart n’a eu de cesse de se creuser.Le « meilleur des autres » est Elfyn Evans, qui concède un peu plus de 19 secondes au leader du rallye. Intouchable au championnat du monde mais en retrait en début de journée, Kalle Rovanperä a pu remonter à la quatrième place et compte un retard inférieur à deux secondes sur le podium, lui qui a ouvert la route tout au long de la journée. Toutefois, le Finlandais a frisé la correctionnelle dans la dernière spéciale du jour, étant un peu large dans un virage à gauche. Sa réaction a été un début d’hilarité et un grand sourire. « Je dois être assez heureux, a assuré le pilote Toyota. Je pense qu’on a attaqué assez fort à tout moment et on ne peut pas faire beaucoup plus. Encore une fois, cette spéciale s’est avérée être assez glissante. » Côté Français, Pierre-Louis Loubet a profité des malheurs de Jari Huttunen dans la 8eme spéciale, victime d’un souci de pression d’essence qui lui a coûté cinq minutes, pour pointer au huitième rang du classement général. Adrien Fourmaux, qui a perdu toute ambition en raison d’une direction assistée en panne dans la boucle du matin, est relégué à quasiment 20 minutes du leader.Esapekka Lappi - Janne Ferm (FIN-FIN/Toyota) à 3’’8Elfyn Evans - Scott Martin (GBR-GBR/Toyota) à 19’’3Kalle Rovanperä - Jonne Halttunen (FIN-FIN/Toyota) à 21’’0Craig Breen - Paul Nagle (IRL-IRL/Ford M-Sport) à 32’’5Pierre-Louis Loubet - Vincent Landais (FRA-FRA/Ford M-Sport) à 1’00’’9Neuville : 1 (ES1)Tänak : 3 (ES2, ES4, ES7)Lappi : 4 (ES3, ES8, ES9, ES10)Katsuta : 1 (ES6)L'ES5 a été annulée pour des raisons de sécurité.