Rallye - WRC - Finlande : Tänak respire un peu, Rovanperä revient

RALLYE - WRC / FINLANDE

Classement après l’ES14 (sur 22) - Samedi 6 août 2022

Pierre-Louis Loubet - Vincent Landais (FRA-FRA/Ford M-Sport) à 2'22"2

Vainqueurs de spéciales

Kalle Rovanperä s'est copieusement réveillé samedi matin à domicile, en remportant deux spéciales sur les quatre au programme, ce qui permet au leader du championnat du monde de prendre place sur le podium et même de se montrer sérieusement menaçant pour la deuxième place, que son compatriote et coéquipier Esapekka Lappi ne tient plus que d'un fil. A l'inverse, ça va mieux pour Ott Tänak, auteur sous la pluie de son quatrième temps scratch de la semaine à l'occasion de l'ES14 : l'Estonien, qui menait de moins de quatre secondes vendredi soir, reprend quasiment dix secondes d'avance."C'était bien, on n'a pas connu de chaleur sur cette ultime spéciale et on avait un bon rythme", se réjouissait à l'arrivée le champion du monde 2019, conscient néanmoins que la marge reste tout à fait ténue. Rovanperä, lui, estime avoir "de la chance d'être là" : "J'avais une note un peu trop rapide et on est complètement sortis de la route. Mais c'est le rallye, tout va bien !" Sauf incident, on se dirige clairement vers un quadruplé Toyota. Les quatre mêmes spéciales vont être à nouveau parcourues samedi après-midi, après quoi il ne restera plus que quatre dernières ES dimanche pour mener vers l'arrivée.Esapekka Lappi - Janne Ferm (FIN-FIN/Toyota) à 9"5Kalle Rovanperä - Jonne Halttunen (FIN-FIN/Toyota) à 12"9Elfyn Evans - Scott Martin (GBR-GBR/Toyota) à 17"9Thierry Neuville - Martijn Wydaeghe (BEL-BEL/Ford M-Sport) à 1'28"5Neuville : 1 (ES1)Tänak : 4 (ES2, ES4, ES7, ES14)Lappi : 4 (ES3, ES8, ES9, ES10)Katsuta : 1 (ES6)Evans : 1 (ES11)Rovanperä : 2 (ES12, ES13)L'ES5 a été annulée pour des raisons de sécurité.