Rallye - WRC - Finlande : Tänak est en tête à la mi-journée

Le leader du championnat du monde est cinquième

RALLYE - WRC / FINLANDE

Classement après l’ES5 (sur 22) - Vendredi 5 août 2022

Pierre-Louis Loubet - Vincent Landais (FRA-FRA/Ford M-Sport) à 27’’5

Vainqueurs de spéciales

Il a pris les choses en mains. Ce vendredi, à la mi-journée, l'Estonien Ott Tänak, au volant de sa Hyundai et champion du monde en 2019, s'était installé en tête du classement général du rallye WRC de Finlande, huitième manche du championnat du monde de la spécialité.La cinquième ayant été annulée, pour des raisons de sécurité, alors qu'elle aurait pourtant dû se tenir en fin de matinée. Seul Rovanperä était alors en piste et il l'a donc finie au ralenti. Le podium de ce fameux rallye WRC de Finlande est complété par le Finlandais Esapekka Lappi, qui occupe la deuxième place à 5"4, tandis que le Britannique Elfyn Evans est installé à la troisième marche, à 10"3.Tous deux étant coéquipiers au sein de l'équipe Toyota. Quant au Finlandais Kalle Rovanperä, également pensionnaire de l'écurie Toyota mais qui est surtout l'actuel leader du championnat du monde de la spécialité,, après avoir pourtant ouvert la route durant toute cette matinée de vendredi. Juste devant lui, à la quatrième place, on retrouve l'Irlandais Craig Breen (M-Ford), avec un retard de 11"9. De son côté, le Belge Thierry Neuville, au volant de sa Hyundai et vainqueur de la première spéciale de ce jeudi soir, est désormais septième, à 25"7 de la tête.Esapekka Lappi - Janne Ferm (FIN-FIN/Toyota) à 5’’4Elfyn Evans - Scott Martin (GBR-GBR/Toyota) à 10’’3Craig Breen - Paul Nagle (IRL-IRL/Ford M-Sport) à 11’’9Kalle Rovanperä - Jonne Halttunen (FIN-FIN/Toyota) à 13’’3Neuville : 1 (ES1)Tänak : 2 (ES2, ES4)Lappi : 1 (ES3)L'ES5 a été annulée pour des raisons de sécurité.