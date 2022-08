Rallye - WRC - Finlande : Rovanperä signe le meilleur temps du shakedown

Il fait déjà parler de lui. Ce jeudi matin, le Finlandais Kalle Rovanperä a signé le meilleur temps du shakedown, au rallye WRC de Finlande, sur un tracé long d'un total de 4,49 kilomètres et devant une foule particulièrement impressionnante. A domicile, le pilote se place donc déjà aux avant-postes , avec ce temps de 1'56"1 réalisé à l'occasion de son quatrième et dernière passage. Le leader du championnat du monde des pilotes de la spécialité a pris le meilleur sur son compatriote mais également coéquipier Esapekka Lappi. Ce jeudi, ce dernier a accusé un retard d'un total de cinq dixièmes sur le vainqueur du jour, alors qu'il n'a toutefois réalisé que trois passages, en tout. Le podium de ce fameux shakedown est complété par l'Estonien Ott Tänak, pensionnaire de l'écurie Hyundai. Ce jeudi, le pilote signe un temps de 1'57"0.

Quatre Toyota dans le Top 5

Dans l'ensemble, Toyota signe de très bons débuts, dans ce nouveau week-end de course, puisque ses quatre voitures prennent place dans le Top 5 du jour. En effet, outre les deux premiers, on retrouve également le Japonais Takamoto Katsuta mais également le Britannique Elfyn Evans, qui terminent respectivement à la quatrième et à la cinquième places du jour, avec des temps de 1'57"4 et de 1'57"7. Evans se retrouvant juste devant le Suédois Oliver Solberg, pilote de chez Hyundai. Pour ce qui est des Français, Pierre-Louis Loubet a effectué six passages, au volant de sa Ford Puma, et il termine finalement en huitième position, dans un temps de 1'58"5, soit trois dixièmes de mieux que son coéquipier chez M-Sport, à savoir Adrien Fourmaux (1'58"8), qui prend la dixième place. C'est ce jeudi soir que le rallye débute, avec la première spéciale, une super spéciale longue d'un total de 3,5 kilomètres. Alors que le principal de la course se déroulera les trois prochains jours.