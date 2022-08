Rallye - WRC - Finlande : La victoire pour Tänak, Rovanperä se rapproche du titre

Tänak triple la mise en Finlande

RALLYE - WRC / FINLANDE

Classement final - Dimanche 7 août 2022

Vainqueurs de spéciales

Classement du championnat du monde pilotes après 8 rallyes (sur 13)

Ott Tänak a tenu jusqu’au bout ! Comptant un peu plus de huit secondes d’avance sur Kalle Rovanperä à l’amorce des quatre dernières spéciales du rallye de Finlande, le champion du monde 2019 a su contenir les assauts du leader du championnat du monde. Le pilote Hyundai a donné le ton dès l’ES19, premier secteur chronométré disputé ce dimanche, durant lequel il a repris quasiment deux secondes. Si les deux pilotes ont rivalisé à l’occasion de l’ES20, Kalle Rovanperä a mis à profit l’avant-dernière spéciale pour se rapprocher à dix secondes du solide leader de l’épreuve depuis ce vendredi, concédant à l’approche de la « power stage », qu’il n’espérait pas aller arracher la victoire sur ses terres au terme des 11,12 derniers kilomètres de cette huitième manche du championnat du monde. Mais surtout, Kalle Rovanperä a gardé du jus dans ses pneumatiques pour ce dernier secteur chronométré du rallye, avec cinq points au championnat à aller chercher. Et le leader du championnat du monde n’a pas hésité à tout donner lors de cette 20eme spéciale.En effet, le pilote Toyota a devancé de trois secondes Craig Breen, Elfyn Evans, Ott Tänak et Thierry Neuville. Un écart qui a bien été insuffisant pour que le Finlandais renverse le classement général. Pour un peu moins de sept secondes, Ott Tänak s’impose pour la troisième fois dans le rallye de Finlande, après 2018 et 2019. Le pilote Hyundai rejoint ainsi Osmo Kalpala, Simo Lampinen, Juha Kankkunen, Sébastien Loeb et Jari-Matti Latvala dans le club des pilotes ayant ajouté trois fois le rallye de Finlande à leur palmarès. Après la Sardaigne, l’Estonien signe un deuxième succès cette saison et efface progressivement le début de saison compliqué de la marque coréenne. « Vendredi au départ du rallye, les pilotes Toyota m’ont donné un peu d’espoir et, à partir de là, on a saisi notre chance, a confié Ott Tänak à l’issue de cette dernière spéciale.. Dès lors, on n’a eu de cesse d’attaquer mais ce que je tiens à dire c’est que tout le mérite revient à mon épouse. Elle m’a tellement soutenu et je suis si fier d’elle. » Au championnat du monde, Kalle Rovanperä garde une marge de 94 points sur son nouveau dauphin qui est… Ott Tänak. Seulement cinquième ce week-end, Thierry Neuville recule d’un rang au classement.Kalle Rovanperä - Jonne Halttunen (FIN-FIN/Toyota) à 6"8Esapekka Lappi - Janne Ferm (FIN-FIN/Toyota) à 1'20"7Elfyn Evans - Scott Martin (GBR-GBR/Toyota) à 1'37"6Thierry Neuville - Martijn Wydaeghe (BEL-BEL/Ford M-Sport) à 2'18Adrien Fourmaux - Alexandre Coria (FRA-FRA/Ford M-Sport) à 22'57"9Neuville : 1 (ES1)Tänak : 4 (ES2, ES4, ES7, ES14, ES19, )Lappi : 4 (ES3, ES8, ES9, ES10)Katsuta : 1 (ES6)Evans : 1 (ES11)Rovanperä : 9 (ES12, ES13, ES15, ES16, ES17, ES18, ES20, ES21 et ES22)L'ES5 a été annulée pour des raisons de sécurité.Ott Tänak (EST/Hyundai) 104Thierry Neuville (BEL/Hyundai) 103Elfyn Evans (GBR/Toyota) 94Takamoto Katsuta (JAP/Toyota) 81Sébastien Loeb (FRA/Ford M-Sport) 35Sébastien Ogier (FRA/Toyota) 34Pierre-Louis Loubet (FRA/Ford M-Sport) 18Adrien Fourmaux (FRA/Ford M-Sport) 9