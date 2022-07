Rallye - WRC - Estonie : Rovanperä a consolidé sa place de leader

La mauvaise opération de Lappi

RALLYE - WRC / ESTONIE

Classement après l’ES13 (sur 24) - Samedi 16 juillet 2022

Adrien Fourmaux - Alexandre Coria (FRA-FRA/Ford M-Sport) à 3'08’’6

Vainqueurs de spéciales

Pas de changement en tête du rallye WRC d'Estonie. Le leader de cette septième manche du championnat du monde de la spécialité, à savoir le Finlandais Kalle Rovanperä, qui a pris la tête de cette épreuve lors de la dernière spéciale de ce vendredi, au volant de sa Toyota, a même accentué son avance sur son premier poursuivant, ce samedi midi, après quatre nouvelles spéciales, soit les ES10, ES11, ES12 et ES13.Le Finlandais, vainqueur de ce même rallye l'année dernière, possède désormais une avance de 19’’1 sur son dauphin, qui reste son coéquipier britannique Elfyn Evans, au volant de sa Toyota, qui était en tête durant une bonne partie de la journée de vendredi.Quant à l'Estonien Ott Tänak, vainqueur sur ses terres lors des années 2014, 2018, 2019 et 2020, au volant de sa Hyundai, il reste troisième, mais son retard s'élève désormais à 57’’6. Derrière, le reste du Top 5 a subi quelques changements.Le Finlandais se trouve désormais entre deux Français : Adrien Fourmaux, sixième, et Pierre-Louis Loubet, huitième, tous deux pensionnaires de la formation M-Sport Ford. Par conséquent, le nouveau quatrième n'est autre que le Belge Thierry Neuville (Hyundai). Rovanperä, qui semble donc bien parti, est également en tête du classement du championnat du monde des pilotes.Elfyn Evans - Scott Martin (GBR-GBR/Toyota) à 19’’1Ott Tänak - Martin Järveoja (EST-EST/Hyundai) à 57’’6Thierry Neuville - Martijn Wydaeghe (BEL-BEL/Hyundai) à 1’50’’1Takamoto Katsuta - Aaron Johnston (JAP-IRL/Toyota) à 3’02’’3Breen : 1 (ES1)Evans : 6 (ES2, ES3, ES4, ES5, ES6, ES10)Rovanperä : 6 (ES7, ES8, ES9, ES11, ES12, ES13)