Manchester United a dominé, s'est montré imprécis dans le dernier geste mais, finalement, a su se défaire de West Ham, ce mardi soir lors du cinquième tour de la FA Cup à Old Trafford (1-0). Les Red Devils, très peu inspirés, peuvent remercier l'entrant Scott McTominay d'avoir été clinique lors de la 98ème minute de jeu, dans les prolongations. Cela n'a pas été simple, dans un match terne, et les occasions ont été plutôt rares. Avant cette délivrance, les deux opportunités les plus nettes ont été pour le club local. D'abord par une tête de Lindelöf et un ballon détourné par Fabianski (27ème). Puis par Rashford, trouvant le gardien sur sa route (53ème).





West Ham a été trop peu ambitieux



Complétement dépassé, sans envie autre que celle de défendre, West Ham, sixième de Premier League, n'a rien montré de positif ce mardi soir (pas un tir cadré). L'équipe dirigée par David Moyes a surtout affiché une grande rigueur sur le plan tactique, son bloc bas n'offrant que peu d'espaces à exploiter pour la vitesse d'Anthony Martial, par exemple. Pour Manchester United, la mission est accomplie, grâce à Scott McTominay : une qualification pour les quarts de finale de la FA Cup.