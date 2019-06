Williams: Paddy Lowe quitte son poste

Arrivé en grande pompe du côté de Williams, Paddy Lowe n'a pas réussi sa mission. Le directeur technique, qui avait quitté son poste il y a 4 mois (pour des raisons personnelles), a décidé d'officialiser son départ avec effet immédiat, annonce l'écurie Williams. Il ne fait plus non plus partie du comité directeur de l'écurie. "Après une période de réflexion, j'ai pris la décision de ne pas revenir au travail chez Williams", a-t-il expliqué.

Cette saison, Williams n'avait pas été capable de débuter les premiers essais hivernaux en temps et en heure.