Rosberg fustige le comportement de Vettel

Pénalisé de cinq secondes dimanche à Montréal et ainsi privé de victoire au profit de Lewis Hamilton à l’issue du Grand Prix du Canada, Sebastian Vettel a reçu une volée de bois vert ce lundi de la part de son compatriote Nico Rosberg.

Le champion du monde 2016 avec le team Mercedes a pris fait et cause pour son ancien coéquipier, justifiant à 100% la sanction prononcée à l’encontre du pilote Ferrari: "La règle dit que, lorsque l’on quitte la piste, on doit la rejoindre en toute sécurité. Là, c'est très clair qu'il s'agissait malheureusement d'un retour dangereux vers la piste. C'est la règle, la pénalité est donc méritée."

Et l’Allemand d’ajouter sur sa chaîne Youtube: "Vettel a tellement confiance en lui qu’il pense qu'il a toujours raison et veut toujours rejeter la faute sur les autres ! Du coup, il perd sa concentration dans ces moments-là."