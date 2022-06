GP du Canada (EL3) : Alonso le plus rapide sous la pluie, Leclerc encore plus pénalisé

UPDATE: A new power unit has been fitted to Charles’ car prior to FP3. It is the fourth of the season (only 3 are permitted), therefore Charles takes a further grid penalty. #CanadianGP pic.twitter.com/JD1EnlcAKs

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) June 18, 2022

Les cadors discrets, Leclerc envoyé en fond de grille

FORMULE 1 / GRAND PRIX DU CANADA

Classement des essais libres 3 - Samedi 18 juin 2022

Elle était attendu, elle était bien là ! Après avoir manqué de peu les pilotes ce vendredi en fin de journée, la pluie s’est invitée ce samedi sur le Circuit Gilles-Villeneuve de Montréal. En effet, c’est sur une piste détrempée que la troisième et dernière séance d’essais libres du Grand Prix du Canada. A ce petit jeu, celui qui a démontré le plus d’allant a été Fernando Alonso. A la lutte avec Carlos Sainz Jr en début de séance, quand les pneus pluie étaient nécessaires, l’Asturien s’est installé au sommet de la hiérarchie en gommes intermédiaires avec un meilleur tou en 1’33’’836. Le pilote Alpine devance de 53 millièmes de seconde Pierre Gasly, qui a pris son temps avant de prendre la piste, quand Sebastian Vettel échoue à 55 millièmes de la référence établie par le double champion du monde. Esteban Ocon, de son côté, n’a pas été en reste avec le quatrième temps à seulement 167 millièmes de son coéquipier, devançant le deux McLaren de Daniel Ricciardo et Lando Norris.Cette dernière séance d’essais libres a également vu les pilotes Red Bull Racing sortir très tardivement du garage. Avec seulement dix tours chacun au compteur, Sergio Pérez et Max Verstappen n’ont pas attaqué pour terminer respectivement huitième et neuvième. Ils devancent Carlos Sainz Jr qui, avec 18 tours parcourus, a été un des plus assidus en piste. Son coéquipier Charles Leclerc, quant à lui, s’est contenté de cinq « tours d’installation », sans établir la moindre marque. En effet, le Monégasque a confirmé avant le feu vert qu’il devra prendre le départ du Grand Prix ce dimanche depuis la dernière ligne de la grille de départ, aux côtés de Yuki Tsunoda. Un nouveau moteur thermique, un nouveau système de récupération d’énergie thermique et un nouveau système de récupération d’énergie cinétique ont été installés dans la F1-75 de Charles Leclerc. Dépassant le quota alloué en la matière, le pilote Ferrari a été pénalisé et devra cravacher lors de la course pour remonter.Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) à 0’’053Sebastian Vettel (ALL/Aston Martin) à 0’’055Esteban Ocon (FRA/Alpine) à 0’’167Daniel Ricciardo (AUS/McLaren) à 0’’274Lando Norris (GBR/McLaren) à 0’’412George Russell (GBR/Mercedes) à 0’’423Sergio Pérez (MEX/Red Bull Racing) à 0’’662Max Verstappen (PBS/Red Bull Racing) à °’’780Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) à 0’’942