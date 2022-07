GP de Grande-Bretagne (Qualifications) : Première pole position pour Sainz !

Carlos Sainz Jr l’attendait depuis si longtemps qu’il ne s’y attendait vraiment pas ! Pour son 151eme Grand Prix, le pilote espagnol est allé chercher sa première pole position en carrière lors des qualifications du Grand Prix de Grande-Bretagne. Comme attendu, à quelques minutes du feu vert à la sortie de la ligne des stands, la pluie s’est invitée sur Silverstone et a très rapidement détrempé la piste. Des averses qui se sont succédées et qui n’ont jamais permis à l’asphalte de pleinement sécher. Dès lors, la donne était claire, les pilotes ont dû multiplier les tours pour dégager une trajectoire moins humide et profiter de l’amélioration des conditions pour améliorer leurs temps. A ce petit jeu, Max Verstappen s’est longtemps montré le plus fort. Impérial lors de la troisième séance d’essais libres, le champion du monde en titre n’a laissé à personne le meilleur temps en Q1 et en Q2.

Sainz a surpris tout le monde

Il s’est ensuite installé très vite au sommet de la feuille des temps lors de la lutte pour la pole position. Toutefois, dans ces conditions piégeuses, il a fallu attaquer jusqu’au bout et ne pas commettre la moindre erreur. Si Carlos Sainz Jr a su appliquer parfaitement cette première règle, Max Verstappen n’a pas respecté la dernière. En effet, dans sa dernière tentative, le pilote Ferrari a établi la référence en 1’40’’983, soit 72 millièmes de seconde devant Max Verstappen. Ce dernier, avec le record du premier secteur, semblait lancé vers sa 16eme pole position, la troisième cette saison. Mais un deuxième secteur puis un troisième secteurs manqués ne lui ont pas permis d’améliorer son temps. Carlos Sainz Jr devancera donc le leader du championnat ce dimanche au départ au aura l’opportunité de prendre sa revanche du Canada. Charles Leclerc et Sergio Pérez suivront sur la deuxième ligne quand Lewis Hamilton et Lando Norris seront sur le troisième échelon.

Gasly et Ocon stoppés en Q2, Latifi s’est hissé en Q3

Du côté de l’écurie Alpine, le sentiment est partagé. Au volant d’un A522 largement remodelée pour cette course à Silverstone, Fernando Alonso a su se hisser au septième rang devant George Russell. Son coéquipier Esteban Ocon a été bien moins en réussite. En effet, le pilote tricolore a pris la 15eme et dernière place en Q2 et a dû regarder depuis le paddock la lutte pour la pole position tout comme son compatriote Pierre Gasly. Dans une AlphaTauri qui n’a pas évolué entre le Canada et la Grande-Bretagne, le Rouennais a tout donné mais n’a pas pu atteindre la Q3 avec et s’élancera de la 11eme position. La faute en revient partiellement à Nicholas Latifi. Alors qu’Alexander Albon, avec une monoplace revue et corrigée, n’a pas passé le cap de la Q1, le Canadien a participé à la Q3 et partira 10eme, aux côtés de Guanyu Zhou. En difficulté ces dernières semaines, Ferrari aura l’occasion de se reprendre ce dimanche à Silverstone.