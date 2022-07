GP de France (Qualifications) : La pole pour Leclerc grâce au soutien de Sainz

CHARLES LECLERC TAKES POLE!!! 💪

Hamilton serre les dents



Ocon et Gasly en demi-teinte

FORMULE 1 - GRAND PRIX DE FRANCE / QUALIFICATIONS

Classement de la Q3 - Samedi 23 juillet 2022

Charles Leclerc pourra grandement remercier Carlos Sainz Jr ! Alors que l’Espagnol était condamné à la dernière ligne avant même le début de la séance de qualifications du Grand Prix de France, Ferrari a tenté le tout pour le tout en Q3 avec une stratégie collective qui a parfaitement fonctionné. En effet, conscient du déficit de vitesse de pointe de la F1-75 ce week-end sur le Circuit Paul-Ricard, l’écurie italienne a demandé au pilote espagnol d’offrir l’aspiration à son coéquipier dans la ligne droite du Mistral puis dans le virage de Signes afin de réduire la différence avec la Red Bull Racing de Max Verstappen. Ajoutant à cela un premier et un troisième secteurs records, Charles Leclerc a bouclé son meilleur tour en 1’30’’872. Seul face au duo Ferrari, le champion du monde en titre a tout donné mais échoue à 304 millièmes de seconde. Pour la septième fois de la saison en douze Grands Prix, le Monégasque s’élancera ce dimanche depuis la pole position.Moins à l’aise au volant de la RB18 que son coéquipier, Sergio Pérez a fait de son mieux mais prendra place en deuxième ligne après avoir concédé 463 millièmes de seconde au meilleur temps établi par Charles Leclerc. Derrière ce trio infernal, Lewis Hamilton a fait fi des difficultés de sa Mercedes pour signer le quatrième temps à quasiment neuf dixièmes de seconde et devance Lando Norris. Au volant d’une McLaren qui semble avoir évolué dans le bon sens, le Britannique a pris le meilleur sur son compatriote George Russell. Fernando Alonso, quant à lui, a tiré le maximum d’une Alpine en petite forme ce week-end pour se placer à la septième position devant Yuki Tsunoda. N’ayant pas signé de chrono après avoir aidé Charles Leclerc, Carlos Sainz Jr devancera Kevin Magnussen sur la dernière ligne. En effet, le Danois n’a pas pris la piste après s’être qualifié pour la Q3. Des pénalités liées à l’utilisation d’éléments moteur hors-quota qui fait le bonheur de leurs adversaires.En effet, alors que leur élimination aux portes de la Q3 devaient les envoyer en sixième ligne, Daniel Ricciardo et Esteban Ocon seront un rang plus haut au départ. Mais, pour le pilote Alpine, cette sortie dès le deuxième segment de cette séance de qualifications est une contre-performance. Rarement dans le coup depuis le début du week-end, le Normand devra cravacher à l’occasion de la course. Il en sera de même pour Pierre Gasly. En effet, alors qu’il était en bonne position pour passer le cap de la Q1, le pilote AlphaTauri n’a pas été en mesure d’aller au bout de sa dernière tentative. Le tête-à-queue d’Alexander Albon dans les dernières secondes de la séance a contraint le Normand à couper son effort et à ne pas améliorer son temps. 16eme lors de la première partie de la séance, Pierre Gasly s’élancera finalement de la 14eme place de la grille de départ. Le duel Leclerc-Verstappen qui anime cette saison promet de connaître un nouvel épisode ce dimanche sur le Circuit Paul-Ricard.Max Verstappen (PBS/Red Bull Racing) à 0’’304Sergio Pérez (MEX/Red Bull Racing) à 0’’463Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) à 0’’893Lando Norris (GBR/McLaren) à 1’’160George Russell (GBR/Mercedes) à 1’’259Fernando Alonso (ESP/Alpine) à 1’’680Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri) à 1’’908Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) pas de chronoKevin Magnussen (DAN/Haas) pas de chronoEn raison de l’utilisation d’éléments moteur hors-quota autorisé pour la saison, Carlos Sainz Jr et Kevin Magnussen s’élanceront depuis la dernière ligne de la grille de départ.