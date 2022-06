GP d’Azerbaïdjan (Qualifications) : Sixième pole position de la saison pour Leclerc, Pérez et Verstappen au contact

🔴 Magnifique tour de Charles Leclerc qui signe sa 4ème pole position d'affilée !

Leclerc ne pourra pas compter sur Sainz au départ

Gasly bien placé, Ocon en retrait

FORMULE 1 - GRAND PRIX D’AZERBAIDJAN / QUALIFICATIONS

Classement de la Q3 - Samedi 11 juin 2022

Charles Leclerc est décidément le plus fort dans l’exercice des qualifications. Pour la sixième fois en huit Grands Prix et la quatrième fois consécutive, le Monégasque est allé chercher la pole position pour le Grand Prix d’Azerbaïdjan. Une séance de qualifications qui a connu un début mouvementé avec un décalage d’un quart d’heure imposé par la réglementation après le retard au démarrage de la troisième séance d’essais libres puis la double faute de Lance Stroll qui a provoqué un drapeau rouge en toute fin de Q1. Le pilote Aston Martin, après avoir tiré tout droit au virage 7 du circuit de Bakou, a fait de même au virage 2 le tour suivant, endommageant sérieusement son train avant. La suite de la séance a vu le duel entre Ferrari et Red Bull acing reprendre de plus belle. Toutefois, après Max Verstappen en Q1 puis Sergio Pérez en Q2, c’est quand ça a compté le plus que Charles Leclerc a fait son effort.En effet, grâce notamment à un très gros premier secteur, le Monégasque s’est installé au sommet de la feuille des temps avec un tour bouclé en 1’41’’359. Max Verstappen, moins performant en début de tour, a échoué à 347 millièmes de seconde. Les espoirs de Red Bull Racing ont alors reposé sur Sergio Pérez mais le Mexicain, deux semaines après son succès à Monaco, n’a pu se rapprocher qu’à 282 millièmes de seconde de la référence établie par le pilote Ferrari. Toutefois, au départ, Charles Leclerc devra résister à la charge du Néerlandais et du Mexicain. En effet, dans sa dernière tentative, Carlos Sainz Jr a trop glissé à la sortie du virage 2, une erreur qui n’a pas permis à l’Espagnol d’améliorer sa marque. Le pilote Ferrari s’élancera de la quatrième position et devra cravacher pour permettre à son chef de file de résister à la vitesse de pointe des RB18 ce dimanche à l’occasion de la course.Derrière les deux forces dominantes, on retrouve George Russell. Toutefois, la différence est très nette entre la Mercedes et ceux qui seront devant lui. En effet, le Britannique a concédé bien plus d’une seconde à Charles Leclerc et devance de peu Pierre Gasly. En difficulté ces dernières semaines, le Rouennais s’est hissé au sixième rang et devance un Lewis Hamilton toujours autant en difficulté avec la W13. Yuki Tsunoda, Sebastian Vettel et Fernando Alonso complètent le Top 10 de cette séance de qualifications. Pour Esteban Ocon, ce sera une course d’attaque puisque le pilote Alpine n’a pas pu se hisser en Q3, échouant à la 13eme place dans le deuxième segment de la séance derrière les pilotes McLaren Lando Norris et Daniel Ricciardo. Une séance qui a vu les deux Alfa Romeo s’arrêter en Q2 quand les Haas n’ont pas été au niveau, s’arrêtant dès la Q1. Une course qui s’annonce animée sur l’intraitable circuit de Bakou et, surtout, le plus dur commence pour Charles Leclerc.Sergio Pérez (MEX/Red Bull Racing) à 0’’282Max Verstappen (PBS/Red Bull Racing) à 0’’347Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) à 0’’455George Russell (GBR/Mercedes) à 1’’353Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) à 1’’486Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) à 1’’565Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri) à 1’’697Sebastian Vettel (ALL/Aston Martin) à 1’’732Fernando Alonso (ESP/Alpine) à 1’’814