Sebastian Vettel (Ferrari) s'est adjugé la pole position du Grand Prix du Canada samedi, sa première de l'année. En 1'10"240, l'Allemand devance Lewis Hamilton (Mercedes) de 0"206, Charles Leclerc (Ferrari) de 0"680, Daniel Ricciardo (Renault) de 0"831 et Pierre Gasly (Red Bull) de 0"839. Valtteri Bottas (Mercedes) n'est que sixième à 0"861. Max Verstappen (Red Bull) et Romain Grosjean (Haas), gênés par le crash de Kevin Magnussen (Haas), ont été éliminés en Q2, respectivement 11e et 15e.