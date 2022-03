F1 - Haas : Fittipaldi à Bahreïn... pour les essais

Qui défendra les couleurs de l’écurie Haas aux côtés de Mick Schumacher le 20 mars prochain pour le premier Grand Prix de la saison de Formule 1, à Bahreïn ? Pour l’instant, rien n’est décidé. Samedi dernier, le Russe Nikita Mazepin a été licencié par l’écurie américaine suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, et une place de titulaire est donc à prendre à moins de deux semaines du coup d’envoi de la saison. Une chose est certaine, c’est le pilote de réserve Pietro Fittipaldi qui participera aux essais de pré-saison de Bahreïn cette semaine (de jeudi à samedi). Le Brésilien de 25 ans, petit-fils du champion du monde 1972 et 1974 de F1, a déjà disputé deux Grands Prix (0 point marqué), fin 2020, lorsqu’il a remplacé Romain Grosjean après son terrible crash. Mais cela ne veut pas dire qu’il sera titularisé, comme l’a fait savoir Gene Haas auprès de l’Associated Press.

Giovinazzi reste favori, Haas rassure

« Nous sommes en train d'examiner plusieurs candidats, nous verrons qui est disponible et à quoi nous devons faire face, mais nous aurons quelqu'un d'ici mercredi. Pietro fera les essais, il est là pour ça, c’est le pilote d’essais », a déclaré le propriétaire de l’écurie. A ce jour, c’est l’Italien Antonio Giovinazzi (28 ans), pilote chez Sauber et Alfa Romeo de 2017 à 2021, mais parti en Formule E cette saison suite à l’arrivée de Valtteri Bottas et Guanyu Zhou au sein de l’écurie suisse, qui reste favori pour être titulaire chez Haas. Gene Haas a également tenu à rassurer ceux qui s’inquiétaient de la santé financière de son écurie suite à la rupture du contrat avec les Russes d’Uralkali (entreprise spécialisée dans la production et la vente de potasse). « Haas a toujours été le principal sponsor principal, je ne sais pas pourquoi les gens ont dit que c'était devenu une équipe russe. Haas Automation (constructeur américain de machines-outils, ndlr) était toujours sur la voiture. Nous allons bien. Nous aimerions plus d'argent, bien sûr, mais nous allons bien. » Assez pour marquer au moins un point au classement constructeurs cette saison, contrairement à 2021 ? Réponse dans les prochains mois…