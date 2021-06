F1 - GP de Styrie : Hamilton, meilleur temps des EL3 devant Verstappen

Gasly, 6eme pour son retour en piste



Our title runners @LewisHamilton and @Max33Verstappen take the top two spots in FP3!

Not long till qualifying will be here.... 👀#StyrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/VSXk1x30FD



— Formula 1 (@F1) June 26, 2021

Dominé par Max Verstappen (Red Bull), devenu son rival numéro 1 dans la course à un huitième titre de champion du monde,Le septuple étoilé a tourné 204 millièmes plus vite (1'4”369) que Verstappen sur le circuit de l'écurie autrichienne chère à son rival, ce samedi en début d'après-midi. Certes, l'actuel leader du classement général du Championnat du Monde (Verstappen est repassé devant Hamilton après son succès in extremis aux dépens du Britannique lors du GP de France le week-end dernier), qu'il estimait légèrement trop près de sa trajectoire durant sa séance alors que le chef de file de Red Bull avait entamé l'un de ses derniers tours.Les deux hommes auront l'occasion de s'expliquer une nouvelle fois lors de la séance qualificative de 15h00 que Valtteri Bottas (Mercedes) pourrait lui aussi marquer de son empreinte.Suivent ensuite les AlphaTauri de Yuki Tsunoda et. Esteban Ocon (Alpine), 12eme, termine plus loin. Il fait bien mieux néanmoins que les deux McLaren de Daniel Ricciardo (17eme) et Lando Norris(19eme). Mais les deux hommes semblent en avoir gardé sous le pied. Réponse lors des qualifications.