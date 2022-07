F1 - GP de Grande-Bretagne (EL3) : Verstappen et Perez en tête

De la pluie en qualifications ?

A moins de trois heures de la séance de qualifications du Grand Prix de Grande-Bretagne, dixième manche du championnat du monde de Formule 1, avantage Red Bull ! Les deux pilotes de l'écurie Red Bull ont terminé en tête de la feuille des temps de la troisième séance d'essais libres, qui s'est déroulée sans pluie sur le circuit de Silverstone, et sans incident à déplorer. Alors que Valtteri Bottas (Alfa Romeo) puis Carlos Sainz Jr (Ferrari) avaient remporté les deux séances de vendredi,Si Charles Leclerc et Sergio Perez avaient pris la tête du classement en début de séance, le Néerlandais est passé en tête après une demi-heure et est resté devant jusqu'à la fin de l'heure. Verstappen a devancé de 410 millièmes son coéquipier et de 447 le Monégasque Charles Leclerc. Derrière, mais à plus d'une demi-seconde, on retrouve les deux Mercedes de George Russell et Lewis Hamilton, qui semblent avoir résolu leur problème de "marsouinage" (rebond sur la piste). Cela n'est pas le cas en revanche de Carlos Sainz Jr, qui s'est plaint des rebonds de sa Ferrari, comme vendredi, et a fini sixième. Fernando Alonso boucle quant à lui le Top 10, où l'on retrouve pas moins de sept écuries différentes.Les Français Esteban Ocon (Alpine), en grosse progression par rapport à la veille, et Pierre Gasly (AlphaTauri) ont terminé respectivement onzième et quinzième, à 1"6 et 1"9 de Verstappen,. Rendez-vous désormais à 16h00 (heure française) pour la séance de qualifications, où Charles Leclerc visera une septième pole en dix Grands Prix, et où la pluie pourrait faire son apparition.