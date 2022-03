F1 - Essais de pré-saison de Bahreïn (jour 1) : Gasly le plus rapide

Hamilton onzième

Après Barcelone, Bahreïn ! Le paddock de la Formule 1 pose ses valises cette semaine du côté du circuit de Sakhir, où se déroulera le premier Grand Prix de la saison dans dix jours. En lors de cette première des trois journées d’essais au programme, c’est Pierre Gasly qui s’est montré le plus rapide.Aucun des quatorze autres pilotes ayant roulé ce jeudi n’est parvenu à passer en-dessous des 1'33. Gasly est suivi au classement par les pilotes Ferrari Carlos Sainz et Charles Leclerc, le Monégasque ayant signé le meilleur temps de la matinée avant de se faire dépasser par l’Espagnol et le Français à la nuit tombée, lors de cette séance écourtée de neuf minutes suite au drapeau rouge sorti après le tête-à-queue (sans gravité) de Sergio Perez (Red Bull). Le Mexicain est celui qui a le plus roulé lors de cette première journée, avec 138 tours couverts. Fernando Alonso (Alpine) s'est contenté quant à lui de 24 tours et Sebastian Vettel (Alfa Romeo) de 39.L'autre drapeau rouge de la journée avait été sorti après que Lance Stroll (Aston Martin) avait perdu ses capteurs aérodynamiques sur la piste. Cela n'a pas empêché le Canadien de boucler 50 tours et de finir quatrième. A noter également la onzième place de Lewis Hamilton et la neuvième de George Russell, qui ont manqué la première heure d'essais, sur leur Mercedes W13 presque sans pontons. La dernière place est revenue au pilote de réserve de Haas Pietro Fittipaldi, avec 47 tours dont le meilleur en 1'37"422., tout comme Nicholas Latifi, Yuki Tsunoda, Kevin Magnussen, Mick Schumacher et Daniel Ricciardo, absent ce jeudi car il était malade.