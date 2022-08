Alpine : Le retour de la rumeur Gasly, Herta envisagé par AlphaTauri ?

AlphaTauri driver Pierre Gasly has emerged as a surprise candidate for the Alpine #F1 team in 2023, while #IndyCar star Colton Herta has been linked with a future at the Faenza-based squad.

Full story ⬇️https://t.co/MijzKXAGyp



— Autosport (@autosport) August 27, 2022

Herta, clé pour libérer Gasly ?

L’écurie Alpine va-t-elle faire le pari d’une paire de pilote franco-française ? Alors qu’Oscar Piastri semble se diriger vers McLaren, où un baquet sera bel et bien libéré fin 2022, les noms se multiplient du côté de la formation basée à Enstone. Pêle-mêle, les noms de Daniel Ricciardo, Mick Schumacher ou encore Nico Hülkenberg ont été cités. Toutefois, le dernier bruit de paddock en date concerne un pilote qui a déjà été lié à Alpine il y a peu. Il s’agit de… Pierre Gasly. Alors qu’il arrive en fin de contrat avec le groupe Red Bull fin 2023 et ne semble pas voué à retrouver un volant chez Red Bull Racing, le Normand a été confirmé par AlphaTauri en vue de la saison prochaine. Selon les informations du magazine britannique Autosport, le pilote français serait bien visé par Otmar Szafnauer et Laurent Rossi pour rejoindre Esteban Ocon. Toutefois, alors qu’Helmut Marko a déjà fermé la porte à un départ de son pilote, la donne pourrait changer si l’écurie française faisait une proposition financièrement intéressante et si Red Bull avait un pilote à mettre dans le baquet actuellement occupé par Pierre Gasly.Jüri Vips ayant été écarté, le groupe autrichien n’a pas de membre de sa filière suffisamment mûr pour arriver en F1. Prometteur, le Français Izack Hadjar a encore besoin d’apprendre et son avenir se situe plus en F2 la saison prochaine. Alors que le groupe Red Bull est sur le point de s’allier à Porsche pour 2026, Helmut Marko songerait à attirer Mick Schumacher, dont la place chez Haas et dans la filière Ferrari semble menacée. En effet, l’écurie américaine songerait à allier Kevin Magnussen et Daniel Ricciardo la saison prochaine quand Ferrari entend construire sur le long terme avec Charles Leclerc et Carlos Sainz Jr. Néanmoins, une autre piste pourrait mener… de l’autre côté de l’Atlantique. En effet, alors qu’Helmut Marko a été vu échangeant avec Zak Brown dans le paddock de Spa-Francorchamps, l’hypothèse Colton Herta a pris du corps. Le pilote américain, qui a récemment fait ses premiers essais en F1 au volant de la McLaren 2021, n’a jamais caché son envie de rejoindre le championnat mais ne dispose pas de la Super Licence, même si la FIA a la possibilité de l’accorder au pilote américain via une dérogation. Face au refus d’Oscar Piastri, Alpine est prêt à provoquer un véritable chamboule-tout dans le paddock pour trouver un coéquipier à Esteban Ocon en 2023.