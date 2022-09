L’Espagne se sort du piège lituanien

L’Espagne est depuis 2007 une habituée des médailles à l’EuroBasket mais avec les départs progressifs de sa génération dorée, et les blessures (Ricky Rubio…), la troupe de Sergio Scariolo semble beaucoup plus friable cette année… et donc beaucoup moins certaine de ramener une breloque.

Même en finissant première de son groupe, ce huitième de finale face à la Lituanie était ainsi un sacré obstacle pour la Roja. Un obstacle qu’elle a failli ne pas passer car les Baltes, portés par une meilleure adresse à 3-points (11/30 contre 7/31) et un banc plus effiace avaient pris le contrôle de la partie dans les deuxième et troisième quart-temps.

L’impact de Mindaugas Kuzminskas (18 points) et Ignas Brazdeikis (17 points) faisait notamment très mal à l’Espagne mais cette dernière, malgré son changement de génération, a des ressources, et surtout naturalisé le joueur qu’il fallait avec Lorenzo Brown.

En l’absence de Ricky Rubio, l’Américain a fait ce pourquoi l’Espagne était venu le chercher, cumulant 28 points et 8 passes pour se montrer décisif au relais des frères Hernangomez, afin de l’emporter (102-94) en prolongation. Une victoire très difficile mais qui ouvre le chemin du dernier carré à l’Espagne, qui rencontrera en effet le vainqueur du duel Finlande - Croatie en quart de finale.