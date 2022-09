La Serbie impressionne encore contre la Finlande

Si la France inquiète depuis le début de l’EuroBasket 2022, malgré deux victoires en trois matchs, et que d’autres cadors (Slovénie, Espagne…) se sont déjà fait surprendre, la Serbie de Nikola Jokic ne fait de son côté pas dans le détail. Certes, le groupe D n’est pas le plus relevé de la compétition mais la troupe de Svetislav Pesic produit un jeu léché et collectivement abouti.

On attendait ainsi le duel face à la Finlande pour voir le double MVP de la NBA et ses compagnons face à une bonne opposition, mais les Finlandais n’ont jamais réellement existé dans cette rencontre.

Déjà relégués à 11 points (33-22) après un quart-temps, Lauri Markkanen et ses compatriotes ont ensuite vu l’écart grossir inexorablement, jusqu’à atteindre +37, pour se bloquer à +30 (100-70) au buzzer final. Nikola Jokic (13 points, 14 rebonds, 7 passes en 26 minutes) a noirci la feuille de stats sans forcer son talent, bien aidé par Vasilije Micic (14 points), Nemanja Nedovic (14 points), Nikola Kalinic (13 points), Vladimir Lucic (12 points) ou encore Marko Guduric (11 points), alors que la Serbie terminait la rencontre avec 30 passes décisives (sur 37 paniers). C’est un record depuis le début de la compétition, et le signe de l’excellent jeu collectif serbe.

Nikola Jokic et sa troupe enregistrent donc leur troisième victoire en trois matchs, avant de défier Israël puis la Pologne lors des deux derniers matchs des poules.