Italie : Gallinari renonce au championnat d’Europe sur blessure

⚠️ Official medical report: meniscus lesion. I won't play #Eurobasket in my home town.

— DANILO GALLINARI (@gallinari8888) August 28, 2022

Gallinari rentre à la maison

La Squadra Azzurra a subi un énorme coup dur ce samedi. Alors que l’Italie croisera le fer avec l’Estonie, la Grèce, l’Ukraine, la Croatie puis la Grande-Bretagne dans le cadre du Groupe E du championnat d’Europe 2022, elle devra le faire sans une de ses stars, Danilo Gallinari. Alors que la sélection transalpine a pris le meilleur sur la Géorgie ce samedi à Brescia, elle a vu l’ailier des Boston Celtics être contraint de quitter le parquet durant le quatrième quart-temps de la rencontre alors qu’il criait de douleur et s’est très vite tenu le genou gauche. Si, dans un premier temps, le site The Athletic a annoncé que les ligaments de ce genou étaient stables, des examens médicaux étaient nécessaires pour établir un diagnostic précis de la blessure subie par Danilo Gallinari, habitué de la NBA depuis treize saisons et qui a récemment signé pour deux ans en faveur des Boston Celtics avec un contrat valorisé à 13,3 millions de dollars.C’est par l’intermédiaire de son compte officiel Twitter que Danilo Gallinari a confirmé l’étendue des dégâts et annoncé son forfait pour le prochain championnat d’Europe. « Rapport médical officiel : lésion au ménisque, a ainsi confié l’ailier italien sur le réseau social. Je ne jouerai pas l’Eurobasket dans ma ville natale. » Natif de la Lombardie, le joueur de 34 ans était prêt à jouer devant son public, l’Italie devant jouer ses matchs du premier tour au Forum di Assiago de Milan. Toutefois, cette blessure vient briser ce rêve et va affaiblir la sélection italienne alors que son programme s’annonce corsé, avec notamment la Grèce, emmenée par les frères Antetokounmpo, ou encore la Croatie de Bojan Bogdanovic et Ivica Zubac qui seront sur son chemin. Gianmarco Pozzecco va devoir composer sans un de ses leaders mais aura toujours sous ses ordres Luigi Datome, Nicolo Melli ou encore Simone Fontecchio, qui a fait forte impression face à la Géorgie.