Euro (H) : La France assure l'essentiel en battant la Hongrie

Après le faux-pas contre l’Allemagne jeudi en ouverture de l’Euro, la France n’a presque plus le droit à l’erreur dans cette phase de poules si elle veut rallier les huitièmes de finale, et elle a bien réagi en battant coup sur coup la Lituanie puis la Hongrie. Mais si la victoire contre les Lituaniens samedi était convaincante, celle acquise face aux Hongrois l’est moins. Les Bleus l’ont emporté 78-74 en menant de bout en bout, mais ils se sont faits peur dans le dernier quart-temps, perdu 11-21. Face à l’équipe a priori la plus faible de la poule, les hommes de Vincent Collet ont, une fois n’est pas coutume, très bien entamé la rencontre. Le duo Rudy Gobert - Guerschon Yabusele a fait des ravages dans la raquette adverse et le pivot NBA s’est même offert une coquetterie en tentant (et ratant) un tir à trois points.

Les Bleus menaient 19-5 après six minutes de jeu, mais ils ont soudainement connu un trou noir et ont encaissé un 11-0, qui a permis aux Hongrois de conclure le premier quart-temps en n’étant menés que 21-17. Vincent Collet a décidé d’ouvrir son banc et de faire entrer Théo Maledon et Amath M’Baye, qui avaient peu ou pas joué depuis le début de l’Euro, et la France a repris sept points d’avance (38-31, 17eme). Cependant, la Hongrie pouvait compter sur un joueur de grande classe, en la personne d’Adam Hanga, qui a inscrit 12 points en première mi-temps (18 au total), et la France a rejoint les vestiaires en en menant que 42-39.

La Hongrie est revenue à -2

A la reprise, les Bleus ont démarré tambour battant avec un 12-0, puis ont poursuivi sur leur lancée, grâce notamment au duo Fournier - Poirier, ce qui leur a permis de mener de quatorze points (67-53) à l’entrée du dernier quart. On pensait alors que les Hongrois seraient résignés, mais ce ne fut pas du tout le cas ! Ils ont entamé le quart par un 6-0 puis, petit à petit, sont revenus à 74-72 à 1’04 sur un tir longue distance de Hanga. Heurtel et Vojvoda ont manqué leur tir à 3 points, puis Vojvoda a commis une faute sur Albicy… qui a manqué ses lancers-francs. Heureusement, Yabusele a obtenu une faute sur le rebond offensif et n’a pas manqué ses lancers (76-72), si bien que le dunk de Rosco Allen (76-74) n’a pas eu de grosses conséquences, Fournier réussissant à son tour ses lancers (78-74) à neuf secondes du buzzer pour entériner la victoire française. Guerschon Yabusele termine avec 17 points et Rudy Gobert avec 15 points et 9 rebonds, dans ce match où onze Français ont marqué, mais les Bleus ont tout de même perdu 20 ballons, preuve que la copie n’est pas parfaite. L’essentiel est toutefois assuré avec ce succès, qui permet aux Bleus de rester à égalité avec la Slovénie et la Bosnie-Herzégovine (qu’ils affronteront mardi et mercredi) mais avec toujours un point de retard sur l’Allemagne.



Les marqueurs français : Albicy (2), Fournier (12), Gobert (15), Tarpey (2), Yabusele (17), Fall (2), Heurtel (3), Luwawu-Cabarrot (7), Maledon (2), M'Baye (6), Poirier (10)



EURO 2022 (H)

Du 1er au 18 septembre en Allemagne, en Italie, en Géorgie et en République tchèque



PHASE DE POULES

Groupe B (à Cologne)

1- Allemagne 6 points

2- Slovénie 5

3- Bosnie-Herzégovine 5

4- France 5

5- Lituanie 3

6- Hongrie 3



Dimanche 4 septembre

Lituanie - Allemagne : 107-109 ap

Slovénie - Bosnie-Herzégovine : 93-97

France - Hongrie : 78-74