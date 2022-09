La Slovénie avait une revanche à prendre. A peine quinze mois après une demi-finale olympique marquée par le contre miraculeux de Nicolas Batum, c’est sans leur capitaines que les Bleus se sont inclinés face à Luka Doncic et ses coéquipiers. Une dernière rencontre comptant pour le Tour Préliminaire de l’Euro 2022 qui a vu l’équipe de France déroger à ses habitudes. Face à des Slovènes éteints en début de match, Evan Fournier (15 points) a porté ses troupes, qui ont compté pas moins de onze points d’avance au bout de cinq minutes de jeu. Le collectif slovène a alors commencé à se réveiller sous l’impulsion de Goran Dragic (14 points) et Zoran Dragic (6 points, 5 rebonds).

Une fin de premier quart-temps qui a tranché avec son entame et qui a permis aux joueurs des Balkans de virer en tête pour un petit point au terme des dix premières minutes. C’est alors Luka Doncic qui est entré dans son match, lui qui a profité de la rencontre pour marquer l’histoire de l’Euro avec pas moins de 47 points marqués, avec 7 rebonds et 5 passes. Si les Bleus ont profité d’un tir à trois points bien senti d’Elie Okobo (11 points) pour repasser devant en milieu de deuxième quart-temps, ce sont bien les joueurs de la Slovénie qui ont pris les commandes de la rencontre.

La Slovénie a fait céder les Bleus

Néanmoins, l’écart n’a pas pris des proportions inquiétantes, s’établissant à quatre points au moment de retrouver les vestiaires de la Lanxess Arena de Cologne. A la reprise, les joueurs de Vincent Collet ont tenu bon et fait douter leurs adversaires. Un 7-0 signé Rudy Gobert (19 points, 8 rebonds), Amath M’Baye (13 points, 5 passes), et Thomas Heurtel (10 points, 10 passes) a alors permis aux vice-champions olympiques de repasser devant au tableau d’affichage… l’espace de quelques secondes. Mais, à la toute dernière seconde, Elie Okobo a trouvé la mire longue distance pour égaliser à l’entame du dernier quart-temps. Dix dernières minutes qui ont démarré de manière absolument cauchemardesque pour les Bleus.

Si Terry Tarpey (8 points) a inscrit un tir à trois points très tôt, la Slovénie s’est appuyée sur Vlatko Cancar (6 points, 5 rebonds) et l’inévitable Luka Doncic pour infliger un 13-3 aux Français en quatre minutes. Sans s’affoler, les Bleus ont rien lâché pour égaliser à moins de deux minutes du buzzer. Toutefois, la fin de match a bien été en faveur de la Slovénie face à des Tricolores maladroits, qui ont rendu trop facilement les ballons. Les Slovènes s’imposent de six points (82-88) et s’assurent de terminer premier du Groupe B. Les Bleus, quant à eux, prendront la troisième place en vue des huitièmes de finale.



BASKET - EURO 2022 (H) / TOUR PRELIMINAIRE

Groupe B - 5eme journée - Mercredi 7 septembre 2022

Lituanie - Bosnie-Herzégovine : 87-70

France - Slovénie : 82-88

20h30 : Hongrie - Allemagne



Classement du Groupe B

1- Slovénie 9 points

2- France 8

3- Allemagne 7

4- Lituanie 7

5- Bosnie-Herzégovine 7

6- Hongrie 4



Les quatre premiers du groupe se qualifient pour les huitièmes de finale.