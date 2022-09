Bleus : L'arbitrage face à la Slovénie critiqué par Vincent Collet

Collet : « Un manque de respect total envers nous »

Les Bleus n’ont pas fini sur une bonne note. Alors qu’ils restaient sur trois succès de rang dans le Tour Préliminaire de l’Euro 2022, les hommes de Vincent Collet se sont inclinés ce mercredi face à la Slovénie (82-88), emmenée par un Luka Doncic tout simplement exceptionnel (47 points, 7 rebonds, 5 passes). Toutefois, à la sortie du parquet de la Lanxess Arena de Cologne, le sélectionneur de l’équipe de France n’a pas caché que certains événements n’ont pas été à son goût durant la rencontre. « Le basket est un sport fantastique et encore plus fantastique quand les joueurs peuvent décider de la fin du match, a déclaré Vincent Collet dans des propos recueillis par le quotidien L’Equipe. Après cela, je ne peux pas parler du match, c'est impossible. Il faut que ce soit juste. » Alors qu’il est à la tête des Bleus depuis 2009, le patron des Bleus a affirmé qu’il n’avait « jamais vu ça en treize ans de compétitions internationales ».Vincent Collet a assuré que son équipe n’a « pas pu défendre nos chances » et que le « meilleur match du tournoi n'est malheureusement pas récompensé ». « On a fait 26 passes décisives, eux seulement onze. On a fait 24 fautes et eux quinze, a énuméré le sélectionneur de l’équipe de France. Sur les huit premières minutes de chaque quart-temps, l'écart est même à 22-8. » Celui qui est également l’entraîneur de Boulogne-Levallois s’est dit très remonté contre les arbitres de ce match, le Serbe Aleksandar Glisic, le Roumain Marius Ciulin et le Grec Georgios Poursanidis. « La Slovénie a Luka Doncic mais l'équipe de France a aussi accompli des choses qui méritent qu'elle soit arbitrée correctement, a ajouté Vincent Collet. Ce (mercredi) soir, ce n'était pas le cas, c'est un manque de respect total envers nous. » Le staff des Bleus aura désormais trois jours pour digérer cette défaite avant de défier la Turquie en huitièmes de finale.