Bleus : Joel Embiid "trop juste" pour l'Euro 2022

Pour voir Joel Embiid avec le maillot bleu, il faudra encore attendre un peu. Si le pivot camerounais a obtenu le 5 juillet dernier sa nationalité française, comme on peut le voir dans le journal officiel de la République française (JORF), l'intéressé ne sera pas sélectionné par Vincent Collet pour l'Euro 2022 en septembre prochain (du 1er au 18), comme on pouvait s'y attendre. « Pour lui comme pour Victor Wembanyama, ce serait trop juste », a d'ailleurs précisé à e ce sujet Boris Diaw, ce samedi lors du rassemblement du groupe tricolore à l'INSEP. Touché à un ligament du pouce droit durant les derniers playoffs avec les Philadelphie Sixers, Embiid va donc pour le moment privilégier le repos après une grosse saison de sa part. La possibilité de le voir faire le doublé Mondial 2023 et Jeux Olympiques de Paris 2024 reste cependant une option pour le natif de Yaoundé.

« Embiid aurait bien voulu jouer cet été » « Sa demande de naturalisation a été acceptée. On sait qu'il est encore dans l'attente d'un passeport français. Lorsqu'il l'aura obtenu, il pourra entamer les démarches et faire sa demande de licence FIBA pour l'équipe nationale. Il aurait bien voulu jouer cet été s'il n'avait pas été blessé, a pour sa part confié le manager général des Bleus, dans des propos recueillis par L'Equipe. Mais il a subi une opération de la main et n'a pas repris le basket. » Pour rappel, le groupe de Collet va disputer six rencontre courant août, quatre amicaux et deux comptants pour les qualifications du Mondial 2023 (la République tchèque le 24 à Paris et la Bosnie-Herzégovine le 27 à Sarajevo). Le sélectionneur français devra donc encore patienter pour tester une association dans la raquette des plus prometteuses sur le papier, avec Rudy Gobert et Embiid.



La liste des 16 joueurs sélectionnés

Andrew Albicy (Gran Canaria/ESP), Isaïa Cordinier (Virtus Bologne/ITA), Moustapha Fall (Olympiacos/GRE), Evan Fournier (New York Knicks/USA), Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves/USA), Thomas Heurtel (Real Madrid/ESP), William Howard (Badalone/ESP), Mouhammadou Jaiteh (Virtus Bologne/ITA), Timothé Luwawu-Cabarrot (Atlanta Hawks/USA), Théo Maledon (Oklahoma City Thunder/USA), Amath M’Baye (Pinar Karsiyaka/TUR), Frank Ntilikina (Dallas Mavericks/USA), Elie Okobo (Monaco), Vincent Poirier (Real Madrid/ESP), Terry Tarpey (Le Mans), Guerschon Yabusele (Real Madrid/ESP)