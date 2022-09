Après deux prolongations, l'Allemagne enfonce la Lituanie !

Où s’arrêtera l’Allemagne ? Déjà vainqueur de la France puis de la Bosnie-Herzégovine, la Mannschaft a préservé son invincibilité en s’imposant 109-107 face à la Lituanie. Un score fleuve à l’issue d’un match exceptionnel, le plus beau du tournoi, et c’est après deux prolongations que les coéquipiers de Franz Wagner ont arraché ce troisième succès en trois matches.

Par deux fois, les Allemands ont mené de neuf points dans la rencontre, mais Jonas Valanciunas a donné tout ce qu’il pouvait pour maintenir les Lituaniens au contact. Comme dans les cinquante dernières secondes lorsque le pivot des Pelicans inscrit cinq points de suite pour arracher la prolongation à sept secondes de la fin (89-89).

L'Allemagne, outsider numéro 1 de la compétition

On pense que l’Allemagne a laisse passer sa chance quand Dennis Schroder et Wagner manquent les shoots de la gagne. Mais dans la deuxième prolongation, c’est Maodo Lo qui fait la différence avec deux 3-points de suite. L’Allemagne s’échappe (109-104), et ne sera finalement jamais rejoint. Arras Butkevicius manque le tir de l’égalisation, et la Lituanie s’incline pour la troisième fois en trois matches. Pour la troisième fois à l’issue de matches serrés.

Pour les Allemands, tout sourit puisque cette 3e victoire est synonyme de qualification pour la deuxième phase. Auteur de 34 points, Wagner est la révélation de cette équipe, et devant leur public, les coéquipiers de Schroder peuvent nourrir de belles ambitions.