Amical: Les Bleues butent sur la Turquie

L’équipe de France féminine, qui avait entamé sa préparation pour l’Euro 2019 par deux larges victoires contre l’Ukraine, s’est inclinée lors de son troisième match amical face à la Turquie (65-74), vendredi soir à Rennes. En manque d’adresse (24/66 aux tirs soit 36%), les Bleues ont couru après le score durant quasiment toute la rencontre, malgré les 15 points et 4 rebonds de Marine Johannès. Les joueuses de Valérie Garnier tenteront de réagir ce week-end, devant la Russie samedi et la Serbie dimanche. Le championnat d'Europe aura lieu du 27 juin au 7 juillet prochains à Riga et Belgrade.