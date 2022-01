Voilà une bonne chose de faite ! Après toutes les péripéties qui ont entouré sa préparation (cas de covid, agression de Elohim Prandi, deuil familial de Vincent Gérard), l’équipe de France masculine de handball est bien entrée dans son Euro, avec une victoire 27-22 sur la Croatie. Face à des Croates moins redoutables qu’il y a quelques années et privés de plusieurs joueurs pour cause de covid ou de blessures, les hommes de Guillaume Gille ont livré un match sérieux et ont d’ailleurs mené de bout en bout (13-11, mt). Emmenés par un excellent Vincent Gérard dans les buts et un Dika Mem efficace devant, les Bleus ont très bien entamé le match et ont rapidement mené 7-2. Les Croates sont parvenus à revenir jusqu’à -2 mais pas mieux.

En deuxième période, les Français ont compté trois ou quatre buts d’avance pendant le premier quart d’heure, malgré les arrêts d’Ivan Pesic, très bon dans les buts croates. Des Croates qui ont définitivement perdu le match entre la 47eme et la 48eme minute. Alors que le score était de 21-19 pour la France, les joueurs au damier ont pété les plombs les uns après les autres, à l’image d’un David Mandic mettant la main dans le visage de Kentin Mahé, et les Bleus se sont retrouvés en triple supériorité numérique pendant 1’48 ! Ils en ont profité moyennement, infligeant « seulement » un 2-0 à leurs adversaires durant cette période, mais cela leur a au moins permis de mener 23-19 et d’être plus sereins. Quelques pertes de balles en fin de match ont empêché les Français d’assommer définitivement les Croates, mais c’est bel et bien une victoire de cinq buts au final, avec 88% de réussite aux tirs. Voilà donc une victoire rassurante et convaincante avant de défier l’Ukraine samedi, une équipe que les Bleus n’ont plus affronté depuis 2007 et contre qui ils n’ont jamais perdu.

