Les Bleus continuent leur marche en avant dans l’Euro 2022. Après avoir conclu le Tour Préliminaire par trois succès en autant de matchs, les joueurs de Guillaume Gille ont parfaitement pris leur marques dans le MVM Dome de Bucarest à l’occasion de leur duel face aux Pays-Bas. Une rencontre que l’équipe de France a démarré tambour battant. Face à des Néerlandais qui ont buté d’entrée de jeu sur un Vincent Gérard en très grande forme (13 arrêts à 39% d’efficacité) et finalement élu homme du match, Hugo Descat (3 buts sur 3 tirs) a donné le ton avant que Kentin Mahé (3 buts sur 6 tirs) et Nicolas Tournat (5 buts sur 7 tirs) ne prennent le relais. Le résultat a été un 5-0 pour les Bleus en l’espace d’un peu moins de six minutes. Si Samir Benghanem (2 buts sur 4 tirs) a alors débloqué le compteur néerlandais, les Tricolores ont toujours su garder une distance de sécurité avec l’écart qui n’est jamais descendu sous les trois buts jusqu’au quart d’heure de jeu. C’est à ce moment que l’entraîneur néerlandais Erlingur Richardsson a décidé de changer son fusil d’épaule.

Les Bleus ont à nouveau peiné face à une défense étagée



En effet, les Pays-Bas ont alors opté pour un système défensif avec un joueur avance, ce qui est appelé une « 1-5 ». Une formation qui a déjà posé problème à l’équipe de France par le passé et cela s’est confirmé lors de sa première sortie dans le cadre du Tour Principal. Alors que Nicolas Tournat puis Kentin Mahé ont fait illusion, les difficultés ont très vite été évidentes. Pendant près de huit minutes, les joueurs de Guillaume Gille n’ont pas trouvé la moindre solution, échouant face à Bart Ravensbergen (10 arrêts à 26% d’efficacité) quand ils ont su trouver des intervalles. Les Néerlandais n’ont pas manqué de profiter de la situation pour réduire l’écart par l’intermédiaire de Tom Jansen (3 buts sur 6 tirs) et revenir à hauteur grâce à Alec Smit (2 buts sur 3 tirs). Vincent Gérard est alors intervenu pour empêcher les Tricolores d’être menés au score. Remobilisés par le banc en vue de la fin du premier acte, les Bleus ont retrouvé de l’efficacité avec Dika Mem (2 buts sur 6 tirs) et Aymeric Minne (8 buts sur 10 tirs) qui ont redonné trois longueurs d’avance à l’équipe de France au moment de retrouver les vestiaires.

Les Pays-Bas n’ont pas tenu la distance



Dès le retour sur le parquet, les Bleus ont tout fait pour mettre un terme au suspense aussi vite que possible. Et l’entame du deuxième acte a ressemblé à celle du premier. Avec Ludovic Fabregas (1 but sur 2 tirs) et Melvyn Richardson (3 buts sur 5 tirs) à la manœuvre, c’est un 4-0 et un écart de sept buts qui a marqué les premiers instants de la deuxième période. Si Rutger ten Velde (3 buts sur 5 tirs) et Luc Steins (1 but sur 4 tirs) ont immédiatement ramené les Pays-Bas à quatre longueurs, les Néerlandais ont très vite donné la sensation de ne plus pouvoir tenir le rythme imposé par les Bleus. Et cela s’est traduit au tableau d’affichage. En l’espace de douze minutes, Vincent Gérard n’est allé chercher le ballon dans ses filets que deux fois quand Valentin Porte (2 buts sur 3 tirs), Dylan Nahi (2 buts sur 2 tirs) et Romain Lagarde (2 buts sur 4 tirs) ont permis à l’équipe de France de dépasser les dix buts d’avance. Un écart qui a permis aux Tricolores de terminer le match sans forcer pour une victoire de dix longueurs (34-24), qui leur permet de se rapprocher un peu plus des demi-finales de l’Euro 2022.



HANDBALL - EURO 2022 (H) / TOUR PRINCIPAL

Groupe I - 1ere journée - Jeudi 20 janvier 2022

Monténégro - Croatie : 32-26

France - Pays-Bas - 34-24

20h30 : Danemark - Islande



Classement du Groupe I

1- France 4 points

2- Danemark 2

3- Islande 2

4- Monténégro 2

5- Croatie 0

6- Pays-Bas 0