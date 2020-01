Handball - Euro 2020 (H) : La Croatie sort la Norvège après deux prolongations ! Les Bleus affronteront du lourd au TQO !

Sale affaire pour les Bleus !

CHAMPIONNAT D'EUROPE 2020

Du 9 au 26 janvier en Autriche, Norvège et Suède

DEMI-FINALES (A STOCKHOLM EN SUEDE)

Vendredi 24 janvier

PETITE FINALE (A STOCKHOLM EN SUEDE)

FINALE (A STOCKHOLM EN SUEDE)

> Le champion d'Europe, se qualifie pour les JO de Tokyo et le Mondial 2021 en Egypte.

>>> Le deuxième et le troisième se qualifient pour le Mondial 2021 en Egypte.

La Croatie au bout de la folie.Les futurs finalistes, qui menaient 12-10 à la pause, avaient été rejoints en seconde mi-temps par les Norvégiens, les deux équipes n'ayant d'autre choix que de passer par dix minutes de jeu supplémentaire. Mais là encore, cela ne suffisait pas à les départager, jusqu'à ce qu'un but du pivot croate Zeljko Musa au bout du suspense ne vienne délivrer la Croatie et compliquer la tâche des Bleus lors du prochain TQO, à Paris en avril prochain (16 au 19).Avec l'élimination de la Norvège,qui décernera au vainqueur un billet direct pour les Jeux de Tokyo 2020. Les hommes de Didier Dinart devront ainsi se défaire d'un gros morceau européen (l'Espagne ou la Croatie), de l'Autriche ou de cette équipe du Portugal qui les a battus deux fois sur les derniers mois, dont tout récemment lors de cet Euro, et d'un cador africain (Egypte, Angola, Algérie ou Tunisie, tout dépendra de l'issue du Championnat d'Afrique, qui se dispute actuellement., opposées dans la seconde demi-finale un peu plus tard.Espagne- SlovénieNorvège -: 28-29 (a2p)Samedi 25 janvier à 18h30Dimanche 26 janvier à 16h30