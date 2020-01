Euro (H) : L'Espagne et la Croatie dans le dernier carré

CHAMPIONNAT D'EUROPE 2020

Du 9 au 26 janvier en Autriche, Norvège et Suède

TOUR PRINCIPAL

Groupe I (à Vienne en Autriche)

Jeudi 16 janvier

Samedi 18 janvier

Lundi 20 janvier

Mercredi 22 janvier

La dernière journée du groupe I sera sans enjeu.. ou presque ! Avant même la dernière journée de la phase de poules du tour principal, on connait en effet déjà les deux équipes qualifiées pour les demi-finales dans ce groupe. Il s'agit de l'Espagne et de la Croatie, deux équipes ayant remporté leurs sept matchs depuis le début de l'Euro. Tenants du titre, les Espagnols ont largement battu la Biélorussie 37-28, après n'avoir mené que d'un but à la mi-temps (17-16). Ferran Sole et Angel Fernandez ont tous les deux inscrit 7 buts (8 pour Mikita Vailupau côté biélorusse). De leur côté, les Croates, cinquièmes du dernier Euro, ont dominé la République tchèque 22-21 (11-9, mt) grâce notamment aux 5 buts de Marko Mamic (7 pour Ondrej Zdrahala côté tchèque).(en cas de match nul, c'est l'Espagne, qui a une meilleure différence de buts, qui finira première). Dans le groupe II, ce sont la Norvège et la Hongrie qui sont actuellement en tête, mais il reste encore deux journées à disputer.3- Allemagne 24- Autriche 25- Biélorussie 26- République tchèque 0- République tchèque : 31-25- Autriche : 27-23Biélorussie -: 23-31- République tchèque : 28-25- Autriche : 30-26- Allemagne : 25-24- République tchèque : 22-21Biélorussie -: 28-37Autriche - AllemagneCroatie - EspagneBiélorussie - AutricheRépublique tchèque - Allemagne