Euro (H) : Le Danemark prend la porte aussi !

CHAMPIONNAT D'EUROPE 2020

Du 9 au 26 janvier en Autriche, Norvège et Suède

TOUR PRELIMINAIRE



Samedi 11 janvier

Lundi 13 janvier

Mercredi 15 janvier

L'équipe de France n'est pas la seule à quitter l'Euro 2020 la tête basse ! Le Danemark, champion du monde et olympique en titre, est tombé lui aussi dès le tour préliminaire ! Après avoir été battus par l'Islande en ouverture puis tenus en échec par la Hongrie, les Danois n'avaient plus leur destin en mains et devaient espérer une victoire de l'Islande sur la Hongrie ce mercredi en fin d'après-midi pour avoir encore un espoir de rallier le tour principal.Pour la première fois depuis 1998, où il était absent de l'Euro, le Danemark quitte donc la compétition dès le premier tour ! Mais contrairement à l'équipe de France, il est d'ores et déjà qualifié pour les JO de Tokyo en tant que champion du monde. La Hongrie et l'Islande continuent en revanche leur parcours et affronteront la Norvège, la Slovénie, la Suède et le Portugal au tour principal.