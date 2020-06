Euro 2022 (H/Qualifications) : Serbie, Belgique et Grèce pour les Bleus

The Men’s EHF EURO 2022 Qualifiers draw is over.

Un tirage « exotique et sympa » pour Mahé

Les Bleus sont fixés sur leur sort. Alors que la crise sanitaire leur a permis de valider leur billet pour le Mondial 2021 en Egypte, le chemin de l’Euro 2022 organisé en Hongrie et en Slovaquie passera par des destinations inhabituelles pour les hommes de Guillaume Gille. Placée parmi les têtes de série, l’équipe de France savait que son groupe allait être abordable et le tirage au sort l’a confirmé. En effet, les trois adversaires des Bleus sur la route du prochain championnat d’Europe sont la Serbie, la Belgique et la Grèce. Pour valider un billet pour la phase finale et rejoindre les deux co-organisateurs ainsi que l’Espagne et la Croatie, finalistes de la dernière édition, les Tricolores devront finir dans les deux premiers ou, en cas de scenario catastrophe, faire partie des quatre meilleurs troisièmes.Invité à réagir à ce tirage au sort par le site officiel de la Fédération Française de handball, le demi-centre international tricolore Kentin Mahé appelle à la prudence, se rappelant sans doute des désillusions récemment subies face au Portugal. « C'est un tirage que je qualifierais d'exotique et de sympa qui nous convient. Dans ce groupe, notre premier adversaire sera la Belgique qu'il faudra évidemment respecter, assure le joueur de Veszprém. C'est un adversaire à ne vraiment pas prendre à la légère. Après un très long moment sans jouer ensemble, ce sera intéressant de voir comment le groupe réagira. Je suis impatient d'y être. » Pour Guillaume Gille, qui fera ses débuts comme sélectionneur des Bleus lors de l’entame de ces qualifications en novembre, la méfiance sera de mise. « Il s'agira du premier rassemblement de l'équipe de France dans sa nouvelle configuration. Nous connaissons bien l'équipe de Serbie que nous avons affrontée début janvier, en préparation de l'Euro. Il s'agit d'une équipe qui est en renouvellement et pleine de jeunes talents, assure pour le site de la FFHB le sélectionneur national. Concernant la Belgique, il s'agit de mon premier souvenir en tant que membre du staff. Avec Didier, nous venions de prendre la suite de Claude Onesta. Ce match à Liège reste gravé par son contenu. Le match avait été excessivement difficile. Enfin, la Grèce est un adversaire que l'on connaît très peu. Il faudra se replonger dans les annales du handball pour se souvenir d'un France - Grèce. » Une équipe que les Bleus ont affronté à trois reprises en compétition officielle, avec deux victoires pour une défaite.