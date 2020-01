Euro 2020 (H) : La Norvège qualifiée à son tour

CHAMPIONNAT D'EUROPE 2020

Du 9 au 26 janvier en Autriche, Norvège et Suède

On connait trois des quatre demi-finalistes de l'Euro de handball masculin, alors que chaque équipe a encore un match à jouer ! La Croatie et l'Espagne, qualifiées depuis lundi, ont en effet été rejointes par la Norvège. Les Norvégiens, qui ont remporté tous leurs matchs depuis le début de la compétition, devaient battre l'Islande pour assurer leur place en demi-finale. Et ils se sont imposés 31-28, en souffrant un peu après avoir largement dominé la première mi-temps (19-12)., désormais éliminée. Un nul ou une victoire contre la Slovénie mercredi permettra aux Norvégiens de finir premiers du groupe. Cette qualification norvégienne est en tout cas une bonne nouvelle pour l'équipe de France, car si la Norvège se qualifiait directement pour les JO en étant championne d'Europe, le TQO serait plus simple (a priori) pour les Bleus.La deuxième place du groupe II se jouera encore la Hongrie et la Slovénie, les Hongrois comptant deux points de retard mais ayant battu les Slovènes (en cas d'égalité, c'est la confrontation directe qui compte).3- Hongrie 44- Islande 2 >>> ELIMINEE5- Portugal 2 >>> ELIMINE6- Suède 2 >>> ELIMINEE- Islande : 30-27- Hongrie : 36-29- Suède : 35-25Portugal -: 25-28Slovénie -: 28-29- Suède : 23-20Portugal -: 24-29- Islande : 31-28Hongrie -: 18-24Portugal - HongrieNorvège - SlovénieIslande - Suède>>> Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les demi-finales.