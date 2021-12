Bleus : Pas d'Euro 2022 pour Luka Karabatic

🚨 Luka Karabatic forfait pour l'EHF EURO 2022 🚨 https://t.co/Rhv36dewDw

Monar appelé pour remplacer L.Karabatic

C’est une mauvaise nouvelle de plus pour les Bleus. A deux semaines de l’ouverture du championnat d’Europe 2022, co-organisé par la Slovaquie et la Hongrie, et quelques jours après le forfait de Nedim Remili, Luka Karabatic a été contraint de renoncer à prendre part à la compétition. Victime d’un lésion du quadriceps de la cuisse gauche à la mi-décembre, le capitaine du PSG Handball n’a pas pu prendre part au Final Four de la Coupe de la Ligue, qui a vu le club de la Capitale échouer en demi-finales face à Chambéry. Dans l’attente de l’évolution de cette blessure, en accord avec le staff médical du PSG Handball et avec « un protocole d’évaluation permettant une reprise progressive », le pivot de l’équipe de France a rallié la Maison du Handball afin de participer au début d’une préparation perturbée par le coronavirus, avec plusieurs joueurs dont son frère Nikola Karabatic qui ont été testés positifs et placés à l’isolement.Toutefois, malgré tous les soins prodigués durant les derniers jours, Luka Karabatic ne pourra pas participer au prochain championnat d’Europe. « Il a ressenti un point à la cuisse droite. Il s’agit d’une récidive de ses douleurs musculaires, a déclaré dans un communiqué de la Fédération Française de handball Emmanuel Bidet, médecin des Bleus aux côtés de Pierre Sébastien. Nous avons donc souhaité effectuer un examen approfondi avec une IRM qui a révélé jeudi soir une lésion de grade 1c. » Afin de renforcer le groupe en amont de l’Euro 2022, qui démarrera par un duel face à la Croatie le 13 janvier prochain à Szeged, et en vue des deux matchs de préparation les 7 et 9 janvier à Créteil face à l’Egypte, le staff de l’équipe de France a convoqué le pivot nantais Théo Monar, qui rejoindra le groupe dès ce dimanche. Le joueur de 20 formera ainsi un trio aux côtes de Ludovic Fabregas et Nicolas Tournat.